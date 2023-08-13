Четверо українців загинули у ДТП в Австрії: стали відомі подробиці

Українці не рідко потрапляють за кордоном у дорожньо-транспортні пригоди, як, наприклад, це було у Підкарпатському воєводстві Польщі.

А напередодні у смертельній ДТП загинули четверо людей, у тому числі й двоє дітей, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на RMF FM. В Австрії мікроавтобус на польських номерах перекинувся, пробив перила мосту та впав на ґрунтову дорогу, що проходила під автобаном.

Водій, який вижив у аварії, зізнався, що на кілька секунд заснув.

Загинули члени однієї родини: бабуся та дідусь, а також двоє дітей у віці кількох місяців та трьох років. Ще одна дитина отримала легкі поранення, троє інших пасажирів були не сильно травмовані.

«Це був транспортний засіб із польськими реєстраційними номерами, а їхали в ньому громадяни України. Громадян Польщі у ньому не було», — повідомив заступник очільника МЗС Польщі Павло Яблонський.

У рятувальній операції брали участь п'ять рятувальних автомобілів, три карети швидкої допомоги та гелікоптер.

Нагадаємо, що нещодавно у Польщі водій спровокував ДТП та наїхав на двох велосипедистів — 14-річних школярів з України. Один із постраждалих помер у лікарні.

Фото із сайту RMF FM

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