Якщо пригожина не вб'ють, він стане наступним президентом росії, еліти з ним домовляться, — ексспівробітник КДБ

Якщо євгена пригожина, який нещодавно організував заколот в росії, не вб'ють, то він стане наступним президентом країни-агресорки. Про це заявив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки росії Сергій Жирнов, інформує 24 Канал.

Ватажок вагнерівців має озброєну армію бойовиків, яка підкорюється лише йому, а також мільярди та медійну імперію.

«Пригожин уже або вбитий, або його посадили. Хто бачив його живим, здоровим? Ніякого Пригожина живим-здоровим жодна людина після 24 числа (червня. — Авт.) не бачила», — сказав Жирнов.

У мережі показували фото, де зображений начебто глава пвк «вагнер». Однак, переконаний ексрозвідник, навіть школяр може купити спеціальну програму на чорному ринку та зробити фейк. А будь-який аудіозапис можна записати навіть сидячи в СІЗО Лефортово, що у Москві.

«Нині жодне відео, аудіо чи фото, яке показують — нічого не доводить», — наголосив Жирнов.

На його думку, російські еліти зможуть домовитися з євгеном пригожиним. Він і влаштував свій недозаколот, адже з ним домовилися всі, але потім кинули. Саме тому й довелося відмовлятися від задуму.

«Путіна ненавидять абсолютно усі, окрім тих, хто заробляє гроші на війні», — сказав Жирнов.

Як писали «ФАКТИ», директор ЦРУ Вільям Бернс впевнений, що історія з євгеном пригожиним не завершена. Російський президент володимир путін все ще вирішує, як вчинити із засновником пвк «вагнер», який посмів підняти заколот.

«Ми є свідками дуже складного танцю у виконанні путіна», — сказав Бернс. Поки пригожин катається з білорусі в росію і назад, російський лідер терпляче вичікує момент, щоб йому помститися найкращим способом, вважає директор ЦРУ.

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