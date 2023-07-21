«пригожину дуже потрібен дегустатор їжі»: глава ЦРУ допускає вбивство путіним свого «кухаря»

Директор ЦРУ Вільям Бернс, який нещодавно приїжджав до Києва, зробив низку важливих заяв на форумі Aspen Security Forum, який присвячений питанням національної безпеки. Очільник американської спецслужби впевнений, що історія з євгеном пригожиним не завершена. Російський президент володимир путін все ще вирішує, як вчинити із засновником ПВК «Вагнер», який посмів підняти заколот.

«Ми є свідками дуже складного танцю у виконанні путіна», — сказав Бернс. Поки пригожин катається з білорусі в росію і назад, російський лідер терпляче вичікує момент, щоб йому помститися найкращим способом, вважає директор ЦРУ.

Заколот «вагноревців» хоч і провалився, але він, водночас, виявив серйозні вади в російській системі влади. Найманці пригожина зуміли за добу зайняти кілька військових об'єктів і майже дійшли до Москви.

Бернс назвав причину, чому путін зволікає. ПВК «Вагнер», як і раніше, відіграє важливу роль для Кремля в Лівії, Сирії та країнах Африки, і путін буде прагнути зберегти цю структуру, але відокремити її від пригожина. І коли він зробить це, по головному заколотнику буде завдано нещадного удару.

«путін із тих, хто вважає, що помста — страва, яку краще подавати холодною. З мого досвіду, путін — віртуозний майстер помсти, тому я здивуюся, якщо пригожин уникне відплати», — наголосив Бернс.

Директор ЦРУ згоден із президентом США Джо Байденом, який жартома припустив, що пригожина можуть отруїти. «На його місці я був би обережний із тим, що їм», — сказав Байден тиждень тому. Бернс продовжив: «На цьому етапі пригожину дуже потрібен дегустатор їжі». Іронія полягає в тому, що пана пригожина часто називають «кухарем путіна». Його компанії постачали продукти структурам влади в росії, а також армії.

Він також підтвердив, що ЦРУ заздалегідь знало про підготовку заколоту. Як знав про нього і генерал Сергій Суровікін, який саме з цієї причини, як висловився Бернс, «тепер позбавлений свободи пересування».

Глава американської спецслужби згоден із коментаторами, які називають заколот ПВК «Вагнер» прямим випадом проти влади. Бернс вважає, що це найсерйозніший виклик, який путін бачив за 23 роки свого правління. І справа навіть не у фізичній загрозі, яку «вагнерівці» навряд чи змогли б здійснити. Проблема для путіна полягає в тому, що пригожин наважився відкрито піти проти наративу Кремля, який виправдовує війну в Україні. Колишній улюбленець путіна посмів назвати цей наратив брехнею.

Російська еліта і без того сумнівається в адекватності суджень путіна після того, як він розв'язав війну в Україні, і подібні історії лише поглиблюють сумніви в ньому як у лідері, вважає Вільям Бернс. Тому, якщо Україна доб'ється подальших успіхів на полі бою, дедалі більше росіян почнуть прислухатися до пригожина і його критики перебігу війни і того, в якому стані перебуває російська армія.

В успіху контрнаступу ЗСУ Бернс не сумнівається. А труднощі пояснює тим, що у російських військ були місяці на підготовку глибокої оборони.

«Просування ЗСУ не буде швидким і легким, але я оптиміст», — заявив директор ЦРУ.

Він також попередив, що за деякими ознаками росія може почати використовувати тактику операцій під хибним прапором — атакувати іноземні судна в Чорному морі та звинувачувати в цьому Україну.

Раніше «ФАКТИ» писали, що знаменитий американський актор, режисер і продюсер Джордж Клуні, закликав західні країни об'єднати зусилля в боротьбі проти ПВК «Вагнер». Клуні є одним із засновників проекту The Sentry, метою якого є боротьба зі спонсорами збройних конфліктів в Африці. Актора підтримав інший засновник The Sentry Джон Прендергаст.

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