Прекрасно розцвіла бавовна: в окупованому Бердянську пролунав вибух і здійнявся стовп диму

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, на підступах до якого тривають наступальні дії ЗСУ, 12 серпня прогримів вибух. Над містом здійнявся величезний стовп диму.

Про це повідомив радник мера сусіднього Маріуполя Петро Андрющенко.

«Бердянськ. Вибух та прекрасне цвітіння бавовни. Судячи за все в районі порту. Маріупольский район між Ялтою та Урзуфом чують вибухи та бачать наслідки горіння/пожежі в небі в напрямі Запорізької області. Ру*ня, як справи?» — написав Андрющенко.

Також він оприлюднив кадри з Коси. Додавши, що знатно палає.

Своєю чергою міський голова Мелітополя Іван Федоров зауважив, що у Бердянську щось трапилося. Він також опублікував фото диму і пожежі в мікрорайоні Колонія.

Нагадаємо, що перед цим невідома НП сталася і на Кримському мосту — окупаційна влада повідомила про «збиття двох ракет».

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