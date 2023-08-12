35.97 / 36.54 39.67 / 40.38
Київ: +21
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Прекрасно розцвіла бавовна: в окупованому Бердянську пролунав вибух і здійнявся стовп диму

15:06 12 серпня 2023
Пожежа в Бердянському морському порту, архівне фото

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, на підступах до якого тривають наступальні дії ЗСУ, 12 серпня прогримів вибух. Над містом здійнявся величезний стовп диму.

Про це повідомив радник мера сусіднього Маріуполя Петро Андрющенко.

«Бердянськ. Вибух та прекрасне цвітіння бавовни. Судячи за все в районі порту. Маріупольский район між Ялтою та Урзуфом чують вибухи та бачать наслідки горіння/пожежі в небі в напрямі Запорізької області. Ру*ня, як справи?» — написав Андрющенко.

 

Також він оприлюднив кадри з Коси. Додавши, що знатно палає.

 

Своєю чергою міський голова Мелітополя Іван Федоров зауважив, що у Бердянську щось трапилося. Він також опублікував фото диму і пожежі в мікрорайоні Колонія.

Нагадаємо, що перед цим невідома НП сталася і на Кримському мосту — окупаційна влада повідомила про «збиття двох ракет».

198

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Грайливий тигр

Терезам — нові друзі, Козерогам — кар’єрне зростання, Близнюкам — приємні сюрпризи: гороскоп на день Грайливого Тигра 12 липня

Олег Винник засмучений

Олегу Виннику знайшли заміну: такий же красунчик, ще й талановитий

Військові квитки

Військкомати почали видавати масові «повістки»: що вони означають і яка відповідальність за неявку

Пенсія в Україні

Виплати у серпні: хто зможе отримати додатково 1 тисячу гривень

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту