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Низка потягів затримується з прибуттям до Києва: в «Укрзалізниці» назвали причину

11:07 14 серпня 2023
Аварія з потягом (архівне фото)

У зв'язку з транспортною подією з вантажним поїздом у Київській області низка поїздів прибуватимуть до столиці зміненим маршрутом та із затримкою до 1,5 годин. Те ж саме стосується і рейсів у зворотному напрямку.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Затримуватимуться такі поїзди:

  • № 729 Черкаси — Київ (і зворотний рейс);
  • № 733 Дніпро — Київ (і зворотний рейс);
  • № 131 Дніпро — Львів;
  • № 43 Черкаси — Івано-Франківськ (і зворотний рейс);
  • № 731 Запоріжжя — Київ (і зворотний рейс);
  • № 790 Київ — Кременчук;
  • № 102 Краматорськ — Херсон;
  • № 38 Киів — Запоріжжя;
  • № 80 Київ — Дніпро.

Зазначається, що зміна маршруту для цих поїздів може спричинити також затримки інших рейсів, в тому числі приміських, що прямують через Фастів та Білу Церкву.

Нагадаємо, з 1 серпня «Укрзалізниця» підсилила свій «гірський напрямок» — запустила у перший рейс додатковий регіональний потяг № 827/828 зі Львова через Сколе, Славсько, Воловець до Мукачева.

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