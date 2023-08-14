Низка потягів затримується з прибуттям до Києва: в «Укрзалізниці» назвали причину

У зв'язку з транспортною подією з вантажним поїздом у Київській області низка поїздів прибуватимуть до столиці зміненим маршрутом та із затримкою до 1,5 годин. Те ж саме стосується і рейсів у зворотному напрямку.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Затримуватимуться такі поїзди:

№ 729 Черкаси — Київ (і зворотний рейс);

№ 733 Дніпро — Київ (і зворотний рейс);

№ 131 Дніпро — Львів;

№ 43 Черкаси — Івано-Франківськ (і зворотний рейс);

№ 731 Запоріжжя — Київ (і зворотний рейс);

№ 790 Київ — Кременчук;

№ 102 Краматорськ — Херсон;

№ 38 Киів — Запоріжжя;

№ 80 Київ — Дніпро.

Зазначається, що зміна маршруту для цих поїздів може спричинити також затримки інших рейсів, в тому числі приміських, що прямують через Фастів та Білу Церкву.

Нагадаємо, з 1 серпня «Укрзалізниця» підсилила свій «гірський напрямок» — запустила у перший рейс додатковий регіональний потяг № 827/828 зі Львова через Сколе, Славсько, Воловець до Мукачева.

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