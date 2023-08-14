Це був жарт: донька генпрокурора Костіна пояснила свій «пост про Монако»

Донька генпрокурора України Андрія Костіна Анастасія заявила, що переїхала у Фінляндію на запрошення хлопця, у якого закохалася, а її скарги на життя в «Шотландії-Фінляндії» й бажання повернутися додому в Монако були жартом.

Про це вона написала в Instagram.

Костіна опублікувала відео зі своїм коханим, зняте, як стверджують, у травні 2023 року, коли пара разом приїжджала до України.

«Це мій хлопець Яннік. Він із Фінляндії. Цієї зими ми з ним познайомилися в Україні, куди він приїхав із волонтерською допомогою і за професійним покликом — він журналіст. Ми познайомилися в моїй рідній країні під час війни. Це була любов із першого погляду, він запропонував переїхати у Скандинавію до нього, і я погодилася. Так я опинилася тут, де зараз є — у Фінляндії», — пояснила донька українського генпрокурора.

Вона стверджує, що ні вона сама, ні хтось із її сім’ї «не володіє жодною нерухомістю за межами України й ніколи не володів».

«У нас тут точно не розкішне чи безтурботне життя, зараз узагалі не до розваг. Ми працюємо, волонтеримо, беремо участь у різних проєктах на користь України та постійно допомагаємо. У мене жодного разу не було бажання висвітлювати це в Instagram, але зараз, можливо, це виявилося для когось цікавим», — заявила Костіна.

Дівчина також прокоментувала свій резонансний пост в Instagram.

«Я шкодую, що дозволила собі емоційні незрілі висловлювання ще й із лайливими словами. Але зробленого, на жаль, не вернеш. Це був жарт, який, можливо, розсмішив би кількох друзів, але для людей, які мене вперше бачать, — це виглядає, зрозуміло, неприйнятно», — підсумувала Костіна.

Нагадаємо, що скандал навколо Костіної виник після того, як вона в Instagram Stories опублікувала селфі з написом «За…бала ця Шотландія-Фінляндія. Я хочу додому в Монако». Telegram-канал «Слон» звернув увагу, що акаунт Костіна веде двома мовами — англійською та російською — і не зробила жодного повідомлення про ракетні обстріли її рідного міста Одеси.

Після скандалу дівчина заявила, що поїхала у Європу до хлопця, назвала свого батька «бідним» порівняно з попередниками і заявила, що вона не має майна або брендових сумок. Але на одному з опублікованих фото Костіна позує із сумочкою Balmain вартістю приблизно € 1300. Скріншоти також опублікував канал «Слон». Як зазначено в матеріалі «Радіо Свобода» за 2021 рік, Костіна раніше працювала помічницею колеги свого батька, депутата Андрія Задорожного, тоді як син Задорожного Іван працював помічником Андрія Костіна.

Костін став Генеральним прокурором у липні минулого року, за його призначення проголосувало 299 депутатів.

Фото Instagram

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