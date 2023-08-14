«Виступати перед руснею — в жодному разі»: Приходько засудила українських артистів, які виступили на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі

Співачка Анастасія Приходько, яка раніше закликала забрати у Віри Брежнєвої жовто-блакитний прапор, розкритикувала українських артистів за участь у фестивалі Лайми Вайкуле Laima RendezVous в Юрмалі. У заході взяли участь російські виконавці, які засудили війну — Андрій Макаревич, Марія Максакова, а також наші артисти.

Приходько запевнила, що сама ніколи б не прийняла таке запрошення. Вона вважає, що виступати перед будь-якою російською публікою — не прийнятно.

«Alekseev Білорусь представляв, Полякова з Кіркоровим цілувалася, з Басковим концерти вела. Макс Барських. Чому на цьому концерті не було „Вітер підіймав у небо дим. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим“. Чому немає „Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ“? Бо там вся ця російська челядь сиділа. Всі ці, хто прийшли, це хто? Це ж росіяни. Це все росіяни сиділи в залі», — сказала Приходько в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Анастасія вважає, що «хороших руських» немає.

«Мені Лайма Вайкуле, не Вайкуле. Макаревич, не Макаревич. Мені вже все одно хто ви. Ви теж поговорили, поговорили та й забулися і нічого не зробили для того, щоб в росії щось змінити. Виступати перед руснею — в жодному разі», — різко висловилась співачка.

До речі, попри свою категоричну позицію, Анастасія продовжує в побуті, з дітьми розмовляти російською.

Нагадаємо, фестиваль Лайми Вайкуле був спрямований на підтримку України, зокрема на допомогу дітям.

На сцені в Юрмалі виступили Оля Полякова, ALEKSEEV, Макс Барських та Вєрка Сердючка.

Підтримати подругу приїхали Алла Пугачова та Максим Галкін, які засуджують війну проти України.

Фото: instagram.com/prykhodko_official

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