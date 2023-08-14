Раптово стало зле, почалися судоми: дружині Тімура Мірошниченка довелося викликати швидку серед ночі

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка Інна, яка раніше розповіла про адаптацію молодшого сина до життя в родині, викликала занепокоєння прихильників через нічний інцидент. Вона розповіла, що після вечірки на честь весілля друзів їй різко стало зле. При чому, причина — невідома.

За словами Інни, вони чудово провели час разом із дітьми. Геть допізна не засиджувалися, алкоголь не вживали. Тож Інну саму здивувало, чому вона різко відчула себе зле.

«Ми пішли спати о 22:00, бо троє дітей. Протягом свята ми не пили, бо троє дітей. Їли, як усі. О 22:30 мені стає різко дуже погано. Починає все боліти. Холодно. Тіло обпікає холодом (це не озноб). Я намагаюся встати і дійти до ванної, зігрітися. Доходжу. У ванній мене починає паралізувати. Я бачу, як кінцівки біліють і скручуються… Доходить до живота…», — розповіла Інна в інтаграмі.

На допомогу дружині прийшов Тімур. Він відніс її в ліжко, покликав на допомогу та викликав швидку. За словами жінки, медики приїхали через 90 хвилин і в них не виявилося необхідного обладнання, щоб надати допомогу.

«Тім це відчув, прийшов до мене. Швидко відніс на ліжко і побіг по допомогу. Почалася блювота. Викликали швидку. Швидка їхала 90 хвилин. Увесь цей час чотири людини масажували акупунктурні точки, аби я не втратила свідомість. А я тільки думала, чи витримає серце такі довгі судоми… Приїхала швидка ні з чим! Не те що дефібрилятора не було, навіть термометра. Запропонували відвезти мене до лікарні (ще 90 хв, там чекати до 7 ранку, поки почнеться робочий день, бо нікого немає). На годиннику перша година ночі. Від такої допомоги я відмовилась», — поділилася подробицями Інна.

Зрештою, допомогу їй надала лікарка, яка була серед гостей заходу. Наступного дня дружині телеведучого стало краще. Вона запевнила, що почувається добре і є здоровою.

Нагадаємо, нещодавно Мірошниченки стали багатодітною родиною. Вони всиновили хлопчика з дитячого будинку. Інна відверто розповідає, як змінюється їхній Марсель.

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