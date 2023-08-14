Не за горами осінь, а це, як відомо, час активізації ділового життя. І вже зараз час продумати манікюр для офісу та різноманітних ділових заходів (форумів, конференцій, тренінгів), що можуть проходити як офлайн, так і онлайн. Влітку чимало жінок дали нігтям відпочити. А нині, як розповідають у київських салонах краси, запис до майстрів манікюру до початку вересня щільно розписаний — і вільних місць майже немає. Попри війну наші співвітчизниці прагнуть бути красивими та привабливими. А це, на думку психологів, дуже важливо, адже де краса, там і жага до життя, там і життєствердність. Які тренди у манікюрі на піку актуальності? Які з них будуть доречні для офісу? Які ознаки ідеального манікюру? Як правильно доглядати за руками? Про це «ФАКТИ» розпитали нейл-стилістку Тетяну Сороку, яка також розповіла про те, на що варто звертати увагу, відвідуючи салон краси, а раніше дала поради щодо якісного педикюру та догляду за стопами та нігтями ніг.

«Для офісу не варто обирати дизайни з контрастами»

— Зараз на піку популярності дві форми: чіткий квадрат та овал, — розповідає Тетяна Сорока. — Актуальною є довжина, яка не є довшою за нігтьове ложе. Щодо кольорів, трендом номер один у нейл-арті стає червоний. Зокрема, актуальні відтінки червоного апельсина, який зразу привертає до себе увагу, та червоної жоржини, який є уособленням елегантності. На піку популярності відтінок — Viva Magenta. Це червоний з додаванням рожевого та фіолетового. Серед трендових відтінків також — рожево-фіолетовий, ніжно-персиковий, лазуритовий, кольрабі, кокосове молоко.

Червона жоржина – ще один із трендових відтінків

— Які кольори та дизайни актуальні для офісу?

— Чудовий вибір — покриття в пастельних тонах, Думаю, доречні будуть усі кольори в ніжному варіанті, тобто, наприклад, якщо вам подобається зелений, оберіть фісташковий. Гарно виглядатимуть нігті, якщо до бази додати кілька крапель улюбленого кольору. Таке покриття вийде ніжним та максимально натуральним, саме те, що зараз у тренді.

— Який дизайн порадите обрати?

— Актуальні дизайни в мінімалістичному стилі, зокрема і такі, як фольга, мармур, лінії, французький манікюр. Не варто обирати ті, що будуть занадто привертати увагу — наприклад, з контрастами. Великі квіти та художній розпис зараз не в тренді, тим більше вони не для офісу. Також варто утриматись від кольорів неонової палітри, які зазвичай асоціюються з пляжним відпочинком та вечірками у нічних клубах.

Для офісу нейл-стилістка радить обирати пастельні відтінки у покритті

— Чи доречний для офісу червоний колір?

— Звісно. Найкраще підійдуть класичний червоний та бордо.

— Кілька років назад було популярним чорне покриття. А чи актуальне воно нині?

— Чорний колір у покритті нігтів зараз не в тренді, і для офісу не є актуальним.

— Якому покриттю віддати перевагу: глянцевому чи матовому?

— Восени матове покриття буде краще носитись, ніж влітку. Але актуальне і те, і інше. Отож, обирайте в залежності від своїх уподобань.

«Для мене ідеальними є короткі нігті з напівпрозорим покриттям ненасичених тонів, які надають нігтьовій пластині лише відтінку»

— Світ невпинно розвивається. Які інновації ви б відзначили у своїй сфері?

— Серед новинок — кольорові бази, завдяки яким процес покриття стає набагато швидшим. Бази з волокнами зміцнюють навіть найтонші та найчутливіші нігті. Вони зручні у використанні на проблемних та ослаблених нігтях. Важливим кроком вперед вважаю і створення інноваційних антиалергенних гель-лаків для людей з чутливою шкірою або алергією на певні речовини.

— Який манікюр вважаєте найбільш стильним та елегантним?

— Для мене ідеальними є короткі нігті з напівпрозорим покриттям ненасичених тонів, які надають нігтьовій пластині лише відтінку.

Лінії – один з актуальних дизайнів у манікюрі для офісу

— Які, на вашу думку, ознаки якісного гігієнічного манікюру?

— Насамперед, процедура виконання має бути безболісною. Сам манікюр має бути виконаний бездоганно. Зовні нігті мають виглядати ідеально. Якщо манікюр зроблений професійно, то не виникнуть запальні процеси, а це дуже важливо. Ознаками ж непрофесійного манікюру є пошкодження нігтьової пластини, нерівна форма, задирки, почервоніння шкіри, запальні процеси, больові та дискомфортні відчуття…

— На що потрібно звертати увагу при першому відвідуванні салону? Адже зараз чимало жінок змушені переїжджати та шукати нових майстрів. А це зазвичай непросто.

— Салон має бути чистий, робоче місце фахівця охайне. Майстер повинен працювати у рукавичках як задля власної безпеки, так і для безпеки клієнта. Адже трапляються випадки, коли сам клієнт може не знати про свій діагноз — наприклад, гепатит С. Майстер не повинен економити на одноразових пилочках та засобах дезінфекції. Перш за все фахівець повинен при вас обробити робочу поверхню, одягнути одноразові рукавички, взяти закритий крафт- пакет з індикатором стерилізації та відкрити його при вас, обробити ваші руки спеціальним розчином (типу АХД 2000). Важливо, щоб майстер був сертифікованим фахівцем.

— Що робити, якщо під час манікюру майстер вас ненароком поранив?

— Це місце він повинен негайно обробити професійним антисептиком. Та краще, звичайно, уникнути поранень, для цього варто попередити фахівця про близько розташовані капіляри, прийом препаратів для розрідження крові та підвищений рівень чутливості.

«До теплих тонів покриття більше личать прикраси із золота, а до холодних — срібло»

— Попереду холодні пори року — осінь та зима. Ці сезони — справжнє випробування для шкіри. Часом вона стає сухою, запаленою. Як порекомендуєте доглядати за руками?

— Раджу користуватись милом на основі гліцерину та вітамінів, наносити живильні креми, до складу яких також входять вітаміни. Варто знати, що антисептики та антибактеріальні мила пересушують шкіру. Робіть ванночки на основі молока, меду та олії, вони покращують стан шкіри. Зверніть увагу на креми, у складі яких є авокадо, масло ши, пантенол. Також дуже корисні ванночки з морською сіллю, вони сприяють омолодженню шкіри. Якщо робите вдома прибирання, використовуючи агресивні мийні засоби, неодмінно одягайте рукавички. Вони не тільки сприятимуть збереженню естетичної краси ваших нігтів, але й підтримці в належному стані шкіри.

Тетяна Сорока: «Робіть для рук ванночки на основі молока, меду та олії, вони покращують стан шкіри»

— Як поєднувати дизайн манікюру з каблучками? До якого пасують золоті, а до якого срібні прикраси?

— На мою думку, до теплих тонів покриття більше личать прикраси з золота, а до холодних тонів — срібло. Якщо хочете зробити акцент на прикрасах, обирайте мінімалістичний дизайн манікюру. А якщо у вас незвичайний манікюр, на який ви прагнете звернути увагу навколишніх, то прикраси мають бути досить лаконічні.

— Осінь — пора повернення жінок не тільки до офісів, а й до спортклубів. Які поради дасте тим, хто займається пілатесом, стретчингом та іншими видами спорту?

— Колір покриття та дизайн можна обрати той, що до вподоби, а от довжина нігтів має бути мінімальна, щоб упередити пошкодження та травмування нігтів при фізичних навантаженнях.

Раніше відома українська візажистка, засновниця та викладачка авторської школи макіяжу Тетяна Бойко розповіла «ФАКТАМ», яких помилок припускаються жінки у виборі декоративної косметики та як їх уникнути.

Фото з альбому Тетяни Сороки

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