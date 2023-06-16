Якісна декоративна косметика коштує недешево і дуже неприємно, коли, зробивши покупку, раптом розумієш, що вона помилкова і користуватися засобом не будеш. Як уникнути таких ситуацій? Про це «ФАКТАМ» розповіла відома українська візажистка, засновниця та викладачка авторської школи макіяжу Тетяна Бойко, яка раніше пояснила, як за допомогою косметики можна омолодити, а можна й зробити старішим обличчя.

— Тетяно, яких типових помилок припускаються жінки у виборі декоративної косметики і як їх уникнути?

— До помилок призводить відсутність знань у сфері візажу, сліпе дотримання моди, а також сприйняття макіяжу як засобу прикрашання. Правильний макіяж насамперед є інструментом удосконалення та омолодження зовнішності.

— Часто жінки кажуть: «У мене багато помад, але жодна не підходить». Як правильно вибрати ту, якою користуватимешся із задоволенням?

— Вибираючи помаду, слід звернути увагу на те, як її колір змінює обличчя. І тому треба оцінити образ загалом. Також важливо звернути увагу на те, як тон помади впливає на зміну відтінку зубів. Більшість помад виглядатимуть добре, якщо тон обличчя ідеальний, шкіра здорова та доглянута. І, навпаки, навіть відтінок, що освіжає, безсилий прикрасити обличчя з незамаскованими вадами шкіри і темними колами навколо очей. Також, вибираючи помаду, важливо знати: жирні текстури менш стійкі, а сухі — більш стійкі.

— Як вибрати помаду, якщо хочеш спробувати щось абсолютно нове? Наприклад, якщо користувалася персиковою чи бежевою, а хочеться купити бузкову чи червону?

— Як я вже зазначила, деякі кольори можуть підкреслити жовтизну зубів, нездоровий оливковий тон обличчя. Найчастіше це бузкові та фіолетові відтінки, теплий червоний, золотисті тони. Темні та холодні кольори зменшать розмір губ, світлі та теплі — збільшать. З кольором помади можна поекспериментувати лише за умови грамотно створеного тону обличчя.

— Чи правильно купувати пудру та тональний крем, принісши до магазину свій зразок?

— Як відомо, спонтанні покупки загрожують помилками. Купуючи косметику, потрібно враховувати, що освітлення в магазинах не завжди хороше і тон косметики може бути спотворений. На сприйняття кольору впливає і текстура засобу. Велика щільність сприяє тому, що він стає яскравішим. Зразок справді полегшить вибір.

— Неодноразово доводилося чути від жінок, що рум'яна, які подобаються в магазині, абсолютно не підходять. Як зробити правильний вибір?

— Рум'яна рожевого тону надають свіжості образу, а коричневих відтінків допомагають моделювати обличчя, створюючи потрібні контрасти. Наносячи їх поверх пудри, можна посилити ефект моделювання, уникнути плям і створити чистий бездоганний макіяж. Рекомендую рум'яна у матовій текстурі. Перламутрові збільшуватимуть зони, на які наносяться, і підкреслюватимуть рельєфи шкіри — зморшки, прищі, шрами…

— Як вибрати тіні, які завжди личать?

— Ідеальна коричнева палітра у матових текстурах.

— Яку декоративну косметику варто дарувати без ризику, що нею не користуватимуться?

— Це дуже індивідуально, але завжди знадобляться два коректори (світліший і темніший за шкіру), дві пудри (світліша і темніша за шкіру), тональний крем легкої текстури, туш, рожеві рум'яна, декоративна косметика для губ натуральних відтінків, тіні в натуральній коричневій гамі.

— Що потрібно враховувати при виборі декоративної косметики?

— Стиль для виходу в цьому макіяжі, імідж, вік, особливості шкіри та, звичайно ж, анатомічна будова обличчя.

— Які особисті лайфхаки порадите?

— Головний лайфхак — мати знання у сфері макіяжу. Це дозволить уникнути ситуації, коли косметики багато, а куди, навіщо і скільки наносити, розуміння немає. Важливо навчитися грамотно використати декоративну косметику.

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Фото з альбому Тетяни Бойко

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