«Чоловікам гігієнічний педикюр потрібен, як і жінкам, — у них такі ж проблеми з нігтями», — нейл-стилістка Тетяна Сорока

Цього літа нейл-стилісти радять робити педикюр у пастельних та яскравих кольорах, серед яких особливо популярні малиновий, червоний, лимонний, помаранчевий та небесно-блакитний. У тренді й френч. Особливо гармонійний ефект, коли нігті на руках та ногах в одній гамі. Проте професійний педикюр не тільки виглядає естетично, а й створює відчуття приємної легкості у ногах. Але перед походом до салону зазвичай виникає чимало запитань: чи безпечно це з точки зору гігієни, чи не можна підхопити грибок, про які проблеми своїх нігтів та стоп варто розповісти фахівцю. Часом чимало з цих запитань відвідувачі не наважуються поставити, ніяковіють. Проте цього ні в якому разі не потрібно соромитися. Що краще майстер педикюру зрозуміє ваші потреби та проблеми, то більше шансів для їх професійного вирішення. У інтерв’ю «ФАКТАМ» нейл-стилістка з Львівщини Тетяна Сорока розповіла про ознаки якісного педикюру та дала професійні поради щодо догляду за стопами та нігтями.

«Перш за все потрібно уточнити, чи працює майстер з проблемними нігтями»

— Тетяно, на які гігієнічні моменти варто звертати увагу, коли потрапляєш у салон до майстра манікюру та педикюру?

— Фахівець повинен при клієнтові обробити робочу поверхню антисептиком, одягнути одноразові рукавички, взяти інструменти в крафт-пакеті з індикатором стерилізації.

— А як щодо вкладок між пальцями, які використовуються при нанесенні на нігті покриття? Вони для одноразового чи багаторазового користування?

— Ці вкладки повинні бути індивідуальними. Якщо клієнт постійний, можна їх підписати й використовувати виключно для його потреб. Але я зазвичай беру паперову серветку, скручую її в джгут і перекладаю між пальчиками. Це гігієнічно. До того ж клієнт спокійний, оскільки серветка застосовується одноразово.

— Як впевнитись, що ванночка для ніг оброблена антисептиком?

— Зазвичай ванночки для ніг уже не використовують, оскільки є альтернатива більш гігієнічна та надійна — апаратний педикюр.

Професійний педикюр не тільки виглядає естетично, а й створює відчуття приємної легкості у ногах

— Про які особливості нігтів та стопи варто розповісти майстру?

— Перш за все потрібно уточнити, чи працює фахівець з проблемними нігтями, якщо у вас такі є — тобто врослими або травмованими. Також раджу попередити про розташовані близько до поверхні шкіри капіляри, про підвищену чутливість. Якщо для вас некомфортні певні дії майстра у манікюрі чи педикюрі, обов’язково скажіть йому про це.

«Ні в якому разі свіжі та застарілі мозолі не видаляйте самостійно, це може бути небезпечно»

— Якому взуттю віддати перевагу влітку: босоніжкам чи зручним у всіх сенсах кросівкам?

— У спеку рекомендуються відкриті моделі, але необхідно наносити на шкіру ніг захисний крем, щоб убезпечити ступні від сухості та тріщин. Любителям закритого взуття влітку раджу користуватись взуттям з легких натуральних тканин, щоб ноги не пітніли.

— Існує думка, що носіння шкарпеток та слідків убезпечать від мозолів та натоптнів.

— Не завжди. Якщо є схильність до них, носіння слідків та шкарпеток не розв'яже проблему. Потрібно звернутися до фахівця й перш за все з’ясувати причину.

Дуже гармонійно виглядає педикюр та манікюр в одній кольоровій гамі

— Як зняти втому ніг після спекотного дня?

— Вранці та ввечері приймайте контрастний душ або хоча б робіть контрастні обливання для ніг. Щоб зняти втому і зміцнити судини, зробіть для ніг прохолодну ванну з морською сіллю. Дайте ногам відпочити 10−15 хвилин. Для цього необхідно сісти або лягти так, щоб ноги виявилися піднятими, оптимально — вище голови. Можна підкласти під ноги подушку або згорнуту у валик ковдру. Також можете покласти ноги на високий стілець. Таким чином ви відновите кровообіг, що дозволить позбутися втоми та неприємних відчуттів.

«Якісний педикюр проводиться в кілька етапів»

— Як запобігати виникненню нових мозолів та натоптнів і позбутися старих?

— Щоденно наносьте на можливі зони утворення мозолів крем для стоп, підібраний фахівцем з урахуванням ваших проблем. Обирайте зручне, комфортне взуття — воно не має бути тісним. Застосовуйте спеціальний стік проти натирання з бджолиним воском і рослинними оліями, який діє подібно пластиру, захищаючи шкіру від натирань та прискорюючи загоєння шкіри. Дуже хороший засіб проти мозолів — настій прополісу. Він застосовується кожного дня. Уражені місця обробляються тампоном із лікарським засобом 1−3 рази на добу. Найкраще його використовувати після гігієнічних процедур перед тим, як лягати у ліжко — щоб нога була розслаблена, не було контакту зі шкарпетками та взуттям. Прополіс у чистому вигляді застосовувати не можна, оскільки це концентрат. Настій прополісу купують в аптеці, він готовий до застосування.

Вкладки та розділювачі рекомендую тим, хто носить туфлі на підборах. Підстригати нігті треба регулярно, від цього залежить, наскільки комфортним буде положення стопи у взутті. Робіть апаратний педикюр за можливості раз на місяць. Ні в якому разі свіжі та застарілі мозолі не видаляйте самостійно, це може бути небезпечно. Дану процедуру має професійно зробити майстер педикюру — причому, як правило, у кілька етапів.

Тетяна Сорока: «За можливості робіть апаратний педикюр раз на місяць»

— Як уникнути проблеми врослих нігтів, адже при ходьбі виникає нестерпний біль, а біля нігтьової пластини постійно з'являються запалення? І що робити, якщо вже така біда трапилась?

— Причин того, що нігті можуть вростати, кілька. Серед основних — неправильне обрізання нігтів, вузьке взуття, генетична схильність, зайва вага (часто проблема виникає у період вагітності), проведення хімічної або променевої терапії. Категорично заборонено займатися самодіяльністю у розв'язанні проблеми — наприклад, видалити частину нігтя, що вростає. Таким чином можна не тільки не позбавитися наявної проблеми, а й придбати нову, занісши інфекцію в рану. Звертайтеся з цим до досвідченого лікаря-подолога.

— Які стереотипи щодо педикюру ви б хотіли розвінчати?

— Існує хибна думка, що взимку педикюр робити не потрібно. Це неправда, оскільки наші ноги завжди потребують догляду. Ще один досить поширений стереотип такий: мовляв, педикюр — це суто жіноча процедура. Насправді ж, ні: чоловікам гігієнічний педикюр потрібен, як і жінкам, адже в них є такі ж проблеми зі стопами та нігтями.

— Які, на вашу думку, ознаки якісного педикюру?

— Якісний педикюр проводиться в кілька етапів: спочатку працюємо жорсткими абразивами, після чого — м'якими, і в кінці поліруємо фрезою. Якщо після процедури, що сприяє шовковистості шкіри, проводимо по ступні серветкою з ворсом, і вона легко ковзає, це означає, що педикюр виконано ідеально.

— Чи ефективна для шкіри ніг парафінотерапія?

— Вона корисна у тому сенсі, що має зволожувальний і живильний ефекти, стимулює регенеративні процеси, позитивно впливає на еластичність шкірного покрову та знімає набряклість.

Раніше нейл-стилістка Тетяна Сорока розповіла про тренди у літньому манікюрі.

Фото з альбому Тетяни Сороки

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