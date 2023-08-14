«Шахтар» вперше за півтора року переміг «Олександрію»: відеоогляд матчу УПЛ

У понеділок, 14 серпня, двобоєм на стадіоні «Лівий берег» під Києвом фінішувала програма 3-го туру чемпіонату України з футболу, лідером якого сенсаційно став «Рух».

Чемпіонат України. 3-й тур

14 серпня (понеділок)

«Шахтар» (Донецьк) — «Олександрія» — 2:1 (Сікан, 7, Траоре, 31 — Скорко, 60). Юніорські склади — 0:1.

«Шахтар»: Різник, Гочолейшвілі, Чигиринський (Козик, 74), Матвієнко, Топалов, Назарина, Очеретько, Криськів (Кастільо, 89), Зубков (Невертон, 84), Сікан (В'юнник, 46), Траоре (Келсі, 46).

Колектив з Кіровоградської області сміливо можна назвати одним із найнезручніших суперників для «Шахтаря», який до звітної гри у семи останніх зустрічах чемпіонату України зміг обіграти «Олександрію» лише раз (за двох поразок гірників та чотирьох нічиїх).

Щоправда, цього разу донеччани, у стартовий склад яких майже через 10 років повернувся захисник Чигринський, забили вже на 7-й хвилині, коли Сікан влучним ударом головою змусив капітулювати ексголкіпера… «Шахтаря» Шевченка. А на 30-й ще один результативний удар «з другого поверху» вдався Траоре — 2:0.

Після перерви команді Ротаня вдалося відіграти один м'яч, коли вихованець «Динамо» Скорко головою спрямував м'яч у сітку воріт Різника — 2:1. Вже в компенсований час у гостей був чудовий шанс зрівняти рахунок, але голкіпер гірників врятував свою команду після удару головою впритул Смирного.

Зазначимо, що «Шахтар» не міг здолати «Олександрію» цілих півтора року, відколи у грудні 2021-го обіграв суперника на стадіоні «Ніка» (2:1). Обидва очні поєдинки команд минулого сезону завершилися внічию — 2:2 та 1:1.

13 серпня (неділя)

«Минай» — «Дніпро-1» — 1:1 (Твердохліб, 89 — Бланко, 90+3, з пенальті). На 50-й хвилині вилучено Сарапія («Дніпро-1»), на 83-й — Бабенко («Дніпро-1») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 1:2.

«Ворскла» (Полтава) — «Зоря» (Луганськ) — 1:2 (Феліпе, 66 — Герреро, 4, Джордан, 78). Юніорські склади — 2:0.

«Кривбас» (Кривий Ріг) — ЛНЗ (Черкаси) — 2:0 (Безкоровайний, 36, Задерака, 83). Юніорські склади — 3:0.

12 серпня (субота)

«Чорноморець» (Одеса) — «Оболонь» (Київ) — 2:0 (Васильєв, 15, Ієде, 62). На 48-й хвилині вилучено Карася («Оболонь»), на 72-й — Кузика («Чорноморець»), на 79-й — Салюка («Чорноморець»). Юніорські склади — 0:1.

«Колос» (Ковалівка) — «Верес» (Рівне) — 2:0 (Безбородько, 25, Оріхівський, 71, з пенальті). Юніорські склади — 1:0.

«Полісся» (Житомир) — «Рух» (Львів) — 0:1 (Квасниця, 90). Юніорські склади — 1:1.

Становище команд:

1. «Рух» — 9 очок (3 матчі);

2. «Колос» — 7 (3);

3. «Шахтар» — 7(3);

4. «Динамо» — 6 (2);

5. «Олександрія» — 6 (3);

6. «Чорноморець» — 6 (3);

7. «Кривбас» — 6 (3);

8. «Дніпро-1» — 4 (2);

9. «Полісся» — 3 (3);

10. ЛНЗ — 3 (3);

11. «Зоря» — 3 (3);

12. «Оболонь» — 1 (3);

13. «Верес» — 1 (2);

14. «Минай» — 1 (3).

15. «Металіст 1925» — 0 (2);

16. «Ворскла» — 0 (2);

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат («Динамо»), Юрій Климчук («Рух»); 2 — Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — «Динамо»), Микола Матвієнко, Лассіна Траоре (обидва — «Шахтар»), Артем Шулянський («Олександрія»), Ілля Квасниця («Рух»).

У 4-му турі УПЛ зіграють: ЛНЗ — «Полісся», «Зоря» — «Олександрія» (18 серпня); «Верес» — «Ворскла», «Металіст 1925» — «Минай», «Рух» — «Колос» (19 серпня); «Дніпро-1» — «Оболонь», «Чорноморець» — «Динамо», «Кривбас» — «Шахтар» (20 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар «Шахтаря» Анатолій Трубін підписав контракт з «Бенфікою».

Фото ФК «Шахтар»

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