«Дніпро-1» у меншості на 90+3-й хвилині врятував гру в Минаї: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 13 серпня, трьома матчами в Минаї, Полтаві та Кривому Розі продовжилася ігрова програма 3-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 3-й тур

13 серпня (неділя)

«Минай» — «Дніпро-1» — 1:1 (Твердохліб, 89 — Бланко, 90+3). На 50-й хвилині вилучений Сарапій («Дніпро-1»), на 83-й Бабенко («Дніпро-1») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 1:2.

«Дніпро-1» приїхав у гості на Закарпаття після розгромної поразки в Чехії у кваліфікації Ліги Європи. Настрій дніпрян реабілітуватися й у своїх очах, і в очах уболівальників був помітний у першому таймі. Зокрема, після удару Білла господарів врятувала стійка, небезпечно пробивали Лєднєв, Рубчинський, Філіппов та Піхальонок — але все безрезультатно. На початку другої половини матчу гості залишилися в меншості після вилучення центрального захисника Сарапія за фол останньої надії. Утім, ініціатива все одно була за дніпрянами, які на 81-й хвилині отримали право на пенальті, але Бабенко не зміг переграти голкіпера «Миная» Бандуру з 11-метрової позначки.

На 89-й хвилині закарпатці після стрімкої атаки через правий фланг таки відкрили рахунок у поєдинку, але втримати перевагу та здобути першу перемогу в сезоні не змогли — на 93-й хвилині дніпрянин Бланко реалізував другий пенальті, призначений у ворота закарпатців.

«Ворскла» (Полтава) — «Зоря» (Луганськ) — 1:2 (Феліпе, 66 — Герреро, 4, Джордан, 78). Юніорські склади — 2:0.

Представники України в єврокубках до очного протистояння очок у чемпіонаті України не набирали, перебуваючи на дні турнірної таблиці. У підсумку успіх посміхнувся луганчанам. Гості відкрили рахунок у дебюті зустрічі, у середині другого тайму полтавцям вдалося вирівняти становище, але останнє слово все ж таки залишилося за «Зорею», яка здобула першу перемогу під керівництвом Ненада Лалатовича.

«Кривбас» (Кривий Ріг) — ЛНЗ (Черкаси) — 2:0 (Бескоровайний, 36, Задерака, 83). Юніорські склади — 3:0.

Поєдинок у Кривому Розі розпочався із 45-хвилинною затримкою через повітряну тривогу в області. Щодо самої гри, то господарі забили по голу в кожному з таймів, причому рахунок відкрив чемпіон світу у складі збірної України U20 центральний захисник Безкоровайний.

12 серпня (субота)

«Чорноморець» (Одеса) — «Оболонь» (Київ) — 2:0 (Васильєв, 15, Ієде, 62). На 48-й хвилині вилучений Карась («Оболонь»), на 72-й — Кузик («Чорноморець»), на 79-й — Салюк («Чорноморець»). Юніорські склади — 0:1.

«Колос» (Ковалівка) — «Верес» (Рівне) — 2:0 (Безбородько, 25, Оріховський, 71, з пенальті). Юніорські склади — 1:0.

«Полісся» (Житомир) — «Рух» (Львів) — 0:1 (Квасниця, 90). Юніорські склади — 1:1.

Становище команд:

1. «Рух» — 9 очок (3 матчі);

2. «Колос» — 7 (3);

3. «Динамо» — 6 (2);

4. «Олександрія» — 6 (2);

5. «Чорноморець» — 6 (3);

6. «Кривбас» — 6 (3);

7. «Дніпро-1» — 4 (2);

8. «Шахтар» — 4 (2);

9. «Полісся» — 3 (3);

10. ЛНЗ — 3 (3);

11. «Зоря» — 3 (3);

12. «Оболонь» — 1 (3);

13. «Верес» — 1 (2);

14. «Минай» — 1 (3).

15. «Металіст 1925» — 0 (2);

16. «Ворскла» — 0 (2);

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат («Динамо»), Юрій Климчук («Рух»); 2 — Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — «Динамо»), Микола Матвієнко («Шахтар»), Артем Шулянський («Олександрія»), Ілля Квасниця («Рух»).

Додамо, що в рамках 3-го туру в понеділок, 14 серпня, буде зіграно матч «Шахтар» — «Олександрія». Поєдинок «Динамо» — «Металіст 1925» перенесено на невизначений термін через участь киян у кваліфікації єврокубка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар-герой «Дніпра-1» Євген Волинець вдруге став батьком.

Фото ФК «Минай»

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