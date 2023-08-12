«Рух» на 90-й хвилині вирвав перемогу в Житомирі та очолив таблицю: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 12 серпня, стартував 3-й тур чемпіонату України з футболу, який минулого сезону виграв донецький «Шахтар».

Чемпіонат України. 3-й тур

12 серпня (субота)

«Чорноморець» (Одеса) — «Оболонь» (Київ) — 2:0 (Васильєв, 15, Ієде, 62). На 48-й хвилині вилучений Карась («Оболонь»), на 72-й — Кузик («Чорноморець»), на 79-й — Салюк («Чорноморець»). Юніорські склади — 0:1.

Одесити зарекомендували себе безкомпромісною командою — в останніх 12 матчах «моряків» не було зафіксовано жодної нічиєї (6 перемог та 6 поразок). Не було зафіксовано «мирової» і цього разу — «Чорноморець» у 135-му матчі Романа Григорчука в якості головного тренера клубу, який тим самим повторив рекордний досі показник легендарного для Одеси Семена Альтмана, забили двічі «Оболоні» в кожному з таймів. Варто зазначити, що з 48-ї хвилини «моряки» грали в більшості після вилучення «пивовара» Карася, але закінчували поєдинок, вже самі маючи на одного футболіста менше після того, як достроково залишили поле Кузик та Салюк.

«Колос» (Ковалівка) — «Верес» (Рівне) — 2:0 (Безбородько, 25, Оріховський, 71, з пенальті). Юніорські склади — 1:0.

«Колос» у ювілейному, 250-му, матчі в УПЛ свого капітана Андрія Богданова без особливих проблем обіграв удома «Верес». Команда же із Рівного поки що не може перемогти під керівництвом Сергія Лавріненка, який змінив після минулого сезону Юрія Вірта.

«Полісся» (Житомир) — «Рух» (Львів) — 0:1 (Квасниця, 90). Юніорські склади — 1:1.

У першому таймі на полі повністю домінували господарі, але втілити свою тотальну перевагу в забиті м'ячі не змогли. Після перерви картинка змінилася, вже ініціатива була на боці львів'ян, і в кінці зустрічі гостям вдалося забити переможний м'яч, що дозволило їм продовжити свою безпрограшну серію до семи матчів і тим самим повторити клубний рекорд у вищому дивізіоні.

Становище команд:

1. «Рух» — 9 (3);

2. «Колос» — 7 (3);

3. «Динамо» — 6 (2);

4. «Чорноморець» — 6 (3);

5. «Олександрія» — 6 (2);

6. «Шахтар» — 4 (2);

7. «Дніпро-1» — 3 (1);

8. «Кривбас» — 3 (2);

9. ЛНЗ — 3 (2);

10. «Полісся» — 3 (3);

11. «Оболонь» — 1 (3);

12. «Верес» — 1 (2);

13. «Металіст 1925» — 0 (2);

14. «Зоря» — 0 (2);

15. «Ворскла» — 0 (1);

16. «Минай» — 0 (2).

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат («Динамо»), Юрій Климчук («Рух»); 2 — Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — «Динамо»), Микола Матвієнко («Шахтар»), Артем Шулянський («Олександрія»).

Також у рамках 3-го туру будуть зіграні наступні матчі: «Минай» — «Дніпро-1», «Ворскла» — «Зоря», «Кривбас» — ЛНЗ (13 серпня), «Шахтар» — «Олександрія» (14 серпня). Поєдинок «Динамо» — «Металіст 1925» перенесено через участь киян у кваліфікації єврокубка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар-герой «Дніпра-1» Євген Волинець удруге став батьком.

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