Воротар збірної України Трубін підписав контракт з «проклятим» клубом: перші фото і відео

Чинний чемпіон Португалії «Бенфіка», кольори якої захищав форвард збірної України Роман Яремчук, оголосив про підписання контракту на п'ять років з 22-річним воротарем «Шахтаря» та нашої національної команди Анатолієм Трубіним.

За неофіційною інформацією, сума трансферу найкращого голкіпера УПЛ двох останніх сезонів склала рекордні для українських воротарів 10 млн євро (ще 1 млн передбачено у вигляді бонусів, гірники також отримають 40 відсотків суми в разі подальшого продажу гравця). Нагадаємо, що в 2018 році купівля Андрія Луніна у «Зорі» коштувала «Реалу» 8,5 млн євро.

До речі, в контракті Трубина вказана сума відступних — 100 мільйонів євро.

«16 років життя я присвятив «Шахтарю». Тут я ріс як футболіст та особистість, — написав Анатолій Трубін у Instagram. — Велика цінність для мене мати можливість не лише бути у структурі такого великого клубу, а й долучитись до його перемог.

Велика подяка кожному тренеру з часів академії «Шахтаря» і до сьогодні. Ви навчили мене всьому, що я вмію і знаю. Велика честь ділити роздягальню з визначними гравцями клубу. Ви завжди були для мене прикладом. Велика гордість мати підтримку найкращих та вірних уболівальників «Шахтаря». Ви завжди залишитеся в моєму серці. Але зараз настав час йти далі. Я не прощаюся, а говорю «До побачення».

Як відомо, Трубін свою кар'єру провів у «Шахтарі» (94 пропущені м'ячі у 94 матчах), ставши з командою триразовим чемпіоном України, а також по разу вигравши Кубок та Суперкубок країни.

Нагадаємо, що «Бенфіку», яка напередодні в матчі за Суперкубок Португалії перемогла «Порту» (2:0), називають «проклятим» клубом. Ця історія тягнеться з далекого 1962 року, коли угорський тренер Бела Гуттманн, якому керівництво відмовилося підвищити зарплату після виграного фіналу Кубка європейських чемпіонів, на знак протесту залишив клуб і заявив, що без нього «Бенфіка» не зможе протягом наступного століття виграти хоча б один клубний турнір Європи З цього моменту лісабонці програли п'ять фіналів Кубка європейських чемпіонів (нині Ліги чемпіонів) і три фінали Кубка УЄФА (нині Ліги Європи). Хоча на внутрішній арені «орли» з 1962 року виграли аж 56 трофеїв.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард збірної України Артем Довбик став футболістом іспанської «Жирони».

Фото ФК «Бенфіка»

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