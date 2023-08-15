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Відкрита травма голови та струс мозку: чоловік української моделі серйозно травмувався на відпочинку

14:24 15 серпня 2023
Вікторія Маремуха з чоловіком

Фіналістка шоу «Супермодель по-українськи-2», зірка реаліті «Кохання та блогери» Вікторія Маремуха, яка вперше стала мамою, розповіла про нещасний випадок з чоловіком. На відпочинку Луї серйозно травмувався, знадобилася допомога лікарів.

За словами Вікторії, чоловік в темряві йшов стежкою до будиночку, в якому вони зупинилися, та напоровся на металеві прути. В результаті Луї отримав серйозні травми.

«В результаті відкрита рана на голові, струс мозку та закрита черено-мозкова травма. Місяць постільного режиму, купа ліків, не можна читати та працювати, звісно ні спорту, ні активностей», — розповіла Вікторія в інстаграмі.

Вона дуже переживає за чоловіка, який багато працює онлайн. Вона боїться, що він може знехтувати рекомендаціями лікарів та поринути в роботу, раніше, ніж дозволяють медики.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що співачці MamaRika знадобилася допомога лікарів перед виходом на сцену. Артистка ледве не знепритомніла перед виходом на сцену.

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