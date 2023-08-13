«Напічкали уколами, і я вийшла на сцену»: перед концертом співачку MamaRika «відкачували» лікарі «швидкої»

Українська співачка MamaRika, яка нещодавно розчулила мережу новим життєвим кліпом, неабияк схвилювала своїх шанувальників. Виконавиця вийшла на зв'язок зі своїми прихильниками в Instagram та розповіла про виступ, який мав відбутися 12 серпня. MamaRika показалася на концертному майданчику разом зі своєю подругою, співачкою KOLA. Артистка почувалася добре та готувалася співати разом з колегою свій хіт «Люди».

«Ми такі заморені. Боже, такий класний вигляд маємо, що жодного лайку не буде на цій сторіз», — пожартувала перед виступом MamaRika.

Вона навіть встигла поспілкуватися зі своїми шанувальниками та роздати їм декілька автографів. Однак вже за деякий час MamaRika приголомшила світлиною з карети швидкої допомоги. Співачка лежала на ношах, а лікарка поруч виміряла їй тиск. Про причини госпіталізації виконавиця повідомляти не стала, однак зазначила, що медикам вже вдалося її відкачати.

«Народ, мене забрала швидка. Вже відкачали, не хвилюйтеся. Деталі завтра», — написала MamaRika.

Пізніше MamaRika у Instagram-stories розповіла своїм підписникам, що з нею сталося. За її словами, просто перед виходом на сцену їй стало зле — у співачки тряснилася руки та було запаморочення. На щастя, на концертному майданчику були присутні медики.

«Вчора був дуже важкий день. Дякую, що ви хвилюєтеся, та питаєте, чи все добре. Я, як бачите, вже у вертикалі, але вчора була в горизонталі. Я відчувала, що останні місяці були дуже складні і в нас дуже багато роботи, стресі. Втома накопичувалася. У мене була підозра, що я просто зламаюся. Перед виходом на сцену я відчула, що просто не можу встати зі стільця. У мене тряслися руки, крутилася голова, сушило мене. Я просто не мала сил встати. Було страшне запаморочення. Добре, що на майданчику була карета „швидкої“. Мене просто забрали і почали відкачувати. Виявилося, що тиск був 90/60, загальне виснаження організму, перевтома», — поділилася вона.

Лікарі зробили співачці декілька уколів та допомогли піднятися на ноги. Попри своє погане самопочуття, MamaRika все ж таки вирішила вийти на сцену да фанів та заспівати. Втім, після такого інциденту зірка зізналася, що буде уважніше слідкувати за своїм організмом.

«Найголовніше, що мене напічкали всякими уколами, і я все ж таки вийшла на сцену. Це, щоб ви розуміли, стара школа. Але я зробила один висновок — слухати свій організм та не виснажувати себе. Я взагалі, не пам'ятаю, щоб в мене таке було в житті. Сьогодні я вдома з родиною, відсипаюсь і все вже добре», — сказала співачка.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно MamaRika повідомила, що за час повномасштабного вторгнення росії в Україну її здоров’я похитнулося. Співачка зізналась, що влітку 2022 року вона перенесла операцію на шлунку.

Фото: instagram.com/mamarika_official

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