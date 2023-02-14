39.47 / 40.11 41.92 / 42.82
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

У День Валентина Могилевська розсекретила свого коханого

19:39 14 лютого 2023
Наталя Могилевська

14 лютого, у День Святого Валентина, співачка Наталія Могилевська вперше розсекретила свого коханого. Чоловіка, який став її надійним плечем, артистка зустріла під час війни, проте не розповідала, хто він та чим займається. Окрім того, що він підтримує її. У день закоханих Наталя нарешті назвала його ім’я.

«Я буду відзначати День Валентина. Свою нову пісню „Любила“ я присвятила усім закоханим під час війни, і я одна з них. Моє серце відкрилося неймовірній любові, дуже красивій, і його звуть Валентин! Тому у нас подвійне свято!», — з посмішкою розповіла Наталя в ефірі телемарафону.

До Дня Закоханих Могилевська представила шанувальникам прем"єру — хіт «Любила», який вона переклала українською та вдихнула в нього нове творче життя.

«Ця пісня була презентована слухачам ще у 2008 році. Сьогодні я вирішила, що хочу дати їй продовження. Для когось це зовсім нова пісня. Я її переклала для вистави „Доньки“. Тому що цей спектакль переповнений любов"ю, бажанням стати мамою. Мені хотілося, щоб ця пісня співалася у фіналі вистави. Там дуже красиві слова… Той переклад я зробила за 15 хвилин самостійно», — прокоментувала співачка.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як зірки шоу-бізнесу вітають коханих із Днем Валентина.

Також ми підібрали романтичні листівки та привітання на 14 лютого.

326

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсійне посвідчення

Індексація пенсій: кому не варто чекати підвищення суми виплат

Виплати ВПО

Червоний Хрест розпочав виплати по 2,5 тисячі грн: хто з українців має право на допомогу

Набагато краще за субсидію: хто з пенсіонерів може отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг

Набагато краще за субсидію: хто з пенсіонерів може отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг

Роман Костомаров

Олімпійському чемпіону з росії провели ще одну ампутацію: раніше фігурист втратив обидві стопи

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту