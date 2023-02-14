У День Валентина Могилевська розсекретила свого коханого

14 лютого, у День Святого Валентина, співачка Наталія Могилевська вперше розсекретила свого коханого. Чоловіка, який став її надійним плечем, артистка зустріла під час війни, проте не розповідала, хто він та чим займається. Окрім того, що він підтримує її. У день закоханих Наталя нарешті назвала його ім’я.

«Я буду відзначати День Валентина. Свою нову пісню „Любила“ я присвятила усім закоханим під час війни, і я одна з них. Моє серце відкрилося неймовірній любові, дуже красивій, і його звуть Валентин! Тому у нас подвійне свято!», — з посмішкою розповіла Наталя в ефірі телемарафону.

До Дня Закоханих Могилевська представила шанувальникам прем"єру — хіт «Любила», який вона переклала українською та вдихнула в нього нове творче життя.

«Ця пісня була презентована слухачам ще у 2008 році. Сьогодні я вирішила, що хочу дати їй продовження. Для когось це зовсім нова пісня. Я її переклала для вистави „Доньки“. Тому що цей спектакль переповнений любов"ю, бажанням стати мамою. Мені хотілося, щоб ця пісня співалася у фіналі вистави. Там дуже красиві слова… Той переклад я зробила за 15 хвилин самостійно», — прокоментувала співачка.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як зірки шоу-бізнесу вітають коханих із Днем Валентина.

Також ми підібрали романтичні листівки та привітання на 14 лютого.

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