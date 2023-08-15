Україна з боєм поступилася Туреччині, але продовжить боротьбу за потрапляння на баскетбольний турнір Олімпіади (відео)

У вівторок, 15 серпня, чоловіча збірна України з баскетболу, яка прикро не потрапила на чемпіонат світу, провела у Стамбулі заключний матч групового етапу пре-кваліфікації на Олімпіаду, яка наступного року пройде в Парижі.

Підопічні Віталія Степановського здобули дві перемоги в попередніх поєдинках групи С (над Болгарією — 80:71 в овертаймі та над Ісландією — 82:69) й у матчі за першість у групі зійшлися з господарями міні-турніру турками, які також не знали гіркоти поразок.

Пре-кваліфікаційний турнір на Олімпіаду-2024. Груповий етап. 3-й тур

Туреччина — Україна — 85:72 (25:25, 24:16, 21:14, 15:17)

Україна: Мішула (14 очок), Кравцов (10), Бобров, Войналович, Ковляр (по 9), Зотов (8), Крутоус (7), Пустовий (6), Чумаков.

Турки були беззаперечними фаворитами, оскільки, на відміну від нашої команди, в їхньому складі було зібрано трьох представників НБА, а також гравців провідних клубів Іспанії та Туреччини. Але «жовто-сині» змогли дати гідний бій зірковим опонентам.

Перша чверть завершилася бойовою нічиєю — 25:25, хоч підопічні Віталія Степановського вели зі стартових хвилин 5:0. Мали перевагу в чотири очки наші хлопці й у другій десятихвилинці, але в підсумку команди пішли на велику перерву за рахунку 49:41 на користь Туреччини. У третій чверті господарі паркету лише збільшили свою перевагу (70:55), і тільки в заключній десятихвилинці дозволили собі розслабитися, але при цьому близько «жовто-синіх» все одно не підпустили. Фінальна сирена зафіксувала впевнену перемогу Туреччини — 85:72.

Підсумкове становище команд групи С: 1. Туреччина — 6 очок; 2. Україна — 5; 3. Ісландія — 4; 4. Болгарія — 3.

Додамо, що суперник «жовто-синіх» по півфіналу кваліфікаційного турніру на Олімпіаду-2024 стане відомим завтра, 16 серпня, коли будуть зіграні поєдинки групи D. Наші хлопці зустрінуться з переможцем цього квартету (з ймовірністю 99,9% ним стане Хорватія), а ось турки поміряються силами з кимось із тріо Швеція/Нідерланди/Бельгія. Якщо збірна України успішно подолає кваліфікаційний турнір, то вперше в історії незалежної країни зіграє на Олімпійських іграх.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лідер збірної України Святослав Михайлюк поповнив лави ексчемпіона НБА «Портленд Трейл Блейзерс».

Фото fiba.com

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