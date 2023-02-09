Лідер збірної України поповнив лави ексчемпіона НБА

Лідер збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк, який дійшов з командою до 1/8 фіналу Євробаскету-2022, змінив клуб у Національній баскетбольній асоціації (НБА), перейшовши в рамках обміну з «Нью-Йорк Нікс» в «Портленд Трейл Блейзерс», повідомляє ESPN.

Нагадаємо, що 25-річний уродженець Черкас перейшов до клубу з Нью-Йорка у вересні 2022-го після відрахування з «Торонто Репторс». У складі «Нікс» українець зіграв у регулярному чемпіонаті лише 13 матчів (останній — 21 січня), в середньому проводячи на майданчику 3,1 хвилини та набираючи 1,6 очка.

Як і «Нью-Йорк», чемпіон НБА 1977 року «Портленд» у нинішньому сезоні веде боротьбу за вихід до плей-оф, посідаючи в таблиці Західної конференції 10-е місце, яке дає право на потрапляння до стикових поєдинків за місце в першому раунді. Якщо «Трейл Блейзерс» кваліфікуються до плей-оф, атакувальний захисник Михайлюк може дебютувати у матчах на виліт.

Додамо, що Портленд став шостою командою для Святослава в НБА. Раніше він захищав кольори «Лос-Анджелес Лейкерс» (2018-й), «Детройт Пістонс» (2018--2021-й), «Оклахома-Сіті Тандер» (2021-й), «Торонто Репторз» (2021--2022-й)) та «Нью-Йорк Нікс» (2022--2023-й).

Першим клубом українця в НБА був "Лос-Анджелес Лейкерс"

За кількістю сезонів у НБА Михайлюк уже наздогнав Кирила Фесенка, який грав у лізі з 2007 до 2012 року. Більше у найсильнішій лізі світу з українців провели лише Віталій Потапенко (11 сезонів), Олексій Лень (грає 10-й сезон) та Станіслав Медведенко (7 сезонів).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у матчі НБА за участю команди Михайлюка стався неймовірний порятунок з «мінус 9».

Фото ФБУ

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