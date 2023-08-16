Всесвіт вас підтримає: названо три знаки Зодіаку, яким сьогодні потрібно загадувати бажання

Сьогодні, 16 серпня, о 12:38 за київським часом, у знаку Лева зійде молодий Місяць.

Нинішній день — перший у місячному циклі, коли закладається програма на наступні тридцять днів. Енергетика цього часу світла і чиста, і в цей час можна складати плани на найближче майбутнє і загадувати бажання. У представників багатьох знаків Зодіаку вони можуть реалізуватися, але у трьох — напевне збудуться, пише сайт з гороскопами.

Рак (22.06 — 22.07)

Раки взагалі мрійливі за вдачею, напевно, тому їхні бажання часто стають реальністю. Сьогодні ж їхні шанси зробити казку бувальщиною збільшаться в рази, тому необхідно скористатися моментом і загадати щось справді грандіозне, як кажуть, по-максимуму, шанси отримати бажане високі, як ніколи.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Козороги звикли бути ковалями свого щастя: вони нікого — навіть Всесвіт — не просять про ласку, а вперто працюють на результат. Але сьогодні їм потрібно дозволити вищим силам трохи собі допомогти — не варто за звичкою все звалювати лише на свої плечі, так недовго й надірватися, а такий результат навряд чи потішить представників знака.

Водолій (21.01 — 18.02)

Водолії як найкреативніший знак зодіаку на все в цьому житті дивляться з творчої точки зору, і мрії та бажання в цьому сенсі — не виняток. Іноді представники знака будують абсолютно нереальні плани, але сьогодні, що б вони не придумали, все виявиться легко здійсненним, тому загадувати можна будь-які — навіть найсміливіші — бажання.

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