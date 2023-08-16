Відновленню не підлягають: в Україні назвали автомобілі, які страховики найчастіше визнають непридатними для ремонту

На жаль, іноді після ДТП автомобілі або повністю не підлягають відновленню, або відновлювати їх надто дорого.

Автомобільний ресурс Твоя машина назвав моделі авто, які найчастіше потрапляють до останньої категорії.

Експерти вивчили страхові випадки щодо КАСКО та виявили машини, які частіше за інших страхові компанії визнавали непридатними для ремонту.

Найпроблемнішим був Porsche Cayenne — після 8% дорожніх аварій авто не відновлюють.

На другому місці — BMW 5 (5%).

Наслідки ДТП у середмісті Миколаєва, 2020 рік

Трійку антирейтингу замкнув Porsche Macan (4%).

Також у списку найменш «живучих» після ДТП автомобілів числяться Daewoo Nexia (3%) та Chery Tiggo (3%).

Зазначається, що у деяких випадках вартість ремонту після аварії сягає 70−80% вартості авто.

Нагадаємо, раніше експерти назвали чільну п`ятірку надійних вживаних седанів, які рідко ламаються і майже ніколи не підводять водія.

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