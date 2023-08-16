Розгойдує стегнами під музику: німецька акторка показала ідеальні форми в бікіні

Багато кінозірок розповідають про те, що саме їм допомагає тримати чудову форму тіла. Наприклад, Дженніфер Лопес показала свою улюблену вправу, яка допомагає спалювати калорії та підвищує витривалість. Тепер до цієї когорти доєдналася і зірка серіалу «Моє життя та я» німецька акторка Вольке Хегенбарт, яка розпочала свою кар'єру актриси ще підлітком. У віці лише 15 років вона отримала свою першу головну роль і відтоді стала невід'ємною частиною шоу-бізнесу. Вона також активна в інтернеті і щодня ділиться з більш ніж 210 000 підписниками своїм повсякденним життям. Тепер вона порадувала своїх шанувальників веселим танцювальним відео в бікіні.

У своїй історії в Instagram вона поділилася враженнями від морської подорожі. В одному з роликів Вольке розгойдує стегнами під хіт Семюела Джека Feels Like Summer. Зірка одягнена у фіолетові плавки бікіні та синій топ, голову прикрашає капітанський капелюх. Особливо вражає її підтягнутий прес.

Вольке Хегенбарт також опублікувала коротке відео, в якому її можна побачити в близькості зі своїм партнером — продюсером Олівером Вейдом. Вона з любов'ю пестить його спину, перш ніж пара зливається у пристрасному поцілунку.

Вольке Хегенбарт та Олівер Вейд вже кілька років йдуть по життю разом. У 2020 році вони увінчали своє кохання заручинами. Втім, для актриси це не перший шлюб: з 2002 по 2012 рік вона була одружена з Джастіном Брайаном. Втім, і сьогодні колишнє подружжя підтримує хороші стосунки.

Раніше «ФАКТИ» писали, що секрет ангельського преса 54-річної Дженніфер Еністон вразить вас до глибини душі.

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