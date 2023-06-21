Секрет ангельського преса 54-річної Дженніфер Еністон вразить вас до глибини душі

Дженніфер Еністон — одна з тих, хто зачаровує своїх шанувальників завдяки неймовірним акторським здібностям і чудовій зовнішності. Перебуваючи в голлівудській індустрії так довго, вона знає, як приваблювати своїх шанувальників. Вона також має суворий погляд на свою фізичну форму. Її тренування такі ж жорсткі, як і дієта, пише fandomwire.com. Займається зірка 5 разів на тиждень.

Однак, як і всім іншим, їй теж потрібні розвантажувальні дні. Еністон не самотня у своєму бажанні насолоджуватися улюбленою їжею, не боячись зіпсувати те, над чим вона так важко працювала. Однак меню, що входить до її розвантажувальних днів, може викликати захоплення у шанувальників.

У той час як у повсякденному житті вона завжди дотримується дієти, багатої на вуглеводи та білки, у вихідні дні вона зовсім інша. Вона насолоджується мартіні або текілою, які заспокоюють її зсередини. Вона знаходить баланс у своєму житті завдяки тренуванням, медитації, низькоінтенсивним вправам і хорошій їжі, якою вона може насолоджуватися.

Завдяки тренуванням, медитації, низькоінтенсивним вправам і хорошій їжі Дженніфер у відмінній фізичній формі

Інсайдери розповіли про те, якою є Дженніфер Еністон, коли справа доходить до її професійного вибору. Вони показали, що хоча вона і прагне сценарію, який змусить глядачів встати й аплодувати, вона буде готова працювати над сценарієм, який приверне її увагу, і буде плисти за течією.

«З точки зору режисера, акторів і ролей, які вони дають тобі, це дозволило мені просунутися трохи далі і дозволило цьому акторові в мені заглибитися і дослідити», — каже вона.

Вона також пояснила, що незалежне кіно має більше простору для творчості, і кожен має право голосу в тому, як буде розвиватися фільм. Це те, чому вона віддає перевагу і що обожнює.

Раніше Дженніфер Еністон зізналася шанувальникам, чому досі залишається самотньою.

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