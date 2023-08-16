Повістки зможуть роздавати комунальники і власники будинків: що задумали в Раді

В Україні продовжуються військовий стан і загальна мобілізація, але, незважаючи на «масові повістки» і «швидке проходження» ВЛК, «плани по призовниках», схоже, не виконуються.

Тому народні депутати пропонують змінити правила видачі повісток, пише «РБК-Україна». Зокрема, у Верховній Раді зареєстрували законопроект № 9566, яким хочуть змінити порядок проведення мобілізації в Україні.

Що пропонують у новому законопроекті

Зміни має бути внесено до ст. 38 Закону України «Про військовий обов'язок та військову службу». Відповідно до змін, комунальникам та власникам будинків планують надати право вручати повістки військовозобов'язаним чоловікам.

Також пропонується дозволити комунальникам та власникам будинків збирати інформацію про військовозобов'язаних, а ще — сприяти їхньому прибуттю на виклик у ТЦК та СП.

Автор законопроекту — нардеп Георгій Мазурашу («Слуга народу»).

Також у документі пропонується покращити процес мобілізації, щоб співробітники ТЦК концентрувалися на роботі із вмотивованими патріотами, які хочуть йти захищати Україну зі зброєю в руках.

А невмотивовані громадяни, які не хочуть ставати військовими, мають бути максимально залучені до роботи на підтримку та розвиток економіки. У пояснювальній записці йдеться про те, що захист України можуть забезпечити лише мотивовані громадяни, готові та фізично, і морально воювати проти російських окупантів.

Ба більше, про це говорили самі військовослужбовці, оскільки невмотивовані мобілізовані часто деморалізують товаришів по службі, можуть порушити наказ, залишити позиції або здатися в полон.

Які види повісток існують зараз

Наразі в Україні є три види повісток, які можуть видати військовозобов'язаним чоловікам. До них відносяться:

повістки для уточнення даних;

повістки про проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

мобілізаційне розпорядження.

У першому випадку військовозобов'язаний має з'явитися уточнення військово-облікових даних. Наприклад, щодо місця реєстрації, складу сім'ї, місця роботи тощо.

У другому випадку чоловік повинен з'явитися для проходження військово-лікарської комісії, де буде встановлено його рівень придатності до військової служби. За висновком ВЛК військовозобов'язаний може бути визнаний придатним, обмежено придатним або ж непридатним до військової служби.

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