Рада розгляне закон про мобілізацію українців, які «не готові воювати»

Під час воєнного стану та в умовах загальної мобілізації ухилянти несуть відповідальність, у тому числі й кримінальну. Наразі у Верховній Раді на розгляди знаходиться проєкт закону (його роздали для ознайомлення депутатам), який покликаний дещо змінити ситуацію з мобілізацією.

Так, законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо розширення можливостей мобілізовувати громадян у військові підрозділи, а також для виконання робіт, що мають оборонний характер, забезпечують функціонування національної економіки в умовах воєнного стану, на думку авторів, має врегулювати питання з тими, хто не готовий воювати. Наприклад, за релігійними чи іншими переконаннями. Ці причини пропонується вказувати у відповідній заяві, яку направляють у військкомат.

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В пояснювальній записці до документу підкреслюється, що «намагання примусом і погрозами мобілізувати громадян на військову службу негативно позначається на економіці, призводить до непотрібної соціальної напруги, а також створює приємне для ворогів враження, ніби в Україні не вистачає сміливих патріотів, які готові захищати Вітчизну зі зброєю в руках».

Підкреслюється, що для зміцнення обороноздатності важливу роль відіграє економічний стан країни, зайнятість населення у різних секторах економіки, поповнення бюджету тощо.

Людей, які з різних причин не можуть чи не хочуть воювати, пропонують залучати до робіт, які «мають оборонний характер, забезпечують функціонування національної економіки в умовах воєнного стану».

Раніше адвокат пояснював, чи можуть строковики відмовитися від мобілізації.

Фото зі сторінки Міноборони України у соцмережах

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