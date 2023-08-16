Україну накриють магнітні бурі: коли чекати сильних ударів
На Землі в серпні вируватимуть магнітні бурі. Так, протягом 16−17 серпня Землі відбудеться лише невелике магнітне коливання, силою від 1 до 5 балів.
Про це повідомляють астросиноптики з сайту Meteofor.
Але ця магнітна буря може сильно затягнутися. За попередніми даними, шторм триватиме щонайменше 3 дні.
17 та 18 серпня магнітна буря буде також на рівні 4 балів. Однак не можна виключати, що згодом потужність шторму посилиться.
В той же час інші вчені прогнозують, що наступні сім днів будуть більше-менш стабільними.
А найбільш потужну магнітну бурю слід чекати 26 серпня.
Нагадаємо, що під час магнітних бур деякі можуть виявити у себе такі симптоми:
- головний біль;
- запаморочення;
- нудота;
- біль в серці;
- слабкість та сонливість;
- біль у спині та суглобах;
- підвищений тиск;
- загострення хронічних захворювань.
Небезпека магнітної бурі
Найбільшу небезпеку такі бурі становлять для астронавтів, які знаходяться поза захисним екраном земної атмосфери. У них є ризик зазнати високого рівня радіації, що збільшує ймовірність розвитку раку.
Крім того, існує чимало різних досліджень, що підтверджують вплив бур на самопочуття людини. Люди в дні магнітних бур значно частіше скаржаться на головний біль, різке погіршення самопочуття, проблеми з концентрацією, порушення сну.
Також підвищена сонячна активність впливає психологічний стан людини. Можлива надмірна агресія, загострення різноманітних розладів, у тому числі й тривожності. Ймовірні різкі емоційні перепади, дратівливість, загострення хронічних захворювань.
Вчені у всьому світі продовжують вивчати вплив спалахів на Сонці та магнітних бур на життєдіяльність людини.
Як захистити себе в небезпечні дні
- здорово і повноцінно харчуйтесь, пийте достатньо води;
- гуляйте на свіжому повітрі (але не під палючим сонцем);
- не перевтомлюйтесь фізично та емоційно;
- відмовтеся від алкоголю, паління, енергетиків;
- обмежте вживання кави, міцного чаю;
- важливі справи краще перенесіть на інші дні.
Нагадаємо, найпотужніші магнітні коливання липня становили 5 балів — пік прийшовся на 12 липня.188