Україну накриють магнітні бурі: коли чекати сильних ударів

На Землі в серпні вируватимуть магнітні бурі. Так, протягом 16−17 серпня Землі відбудеться лише невелике магнітне коливання, силою від 1 до 5 балів.

Про це повідомляють астросиноптики з сайту Meteofor.

Але ця магнітна буря може сильно затягнутися. За попередніми даними, шторм триватиме щонайменше 3 дні.

17 та 18 серпня магнітна буря буде також на рівні 4 балів. Однак не можна виключати, що згодом потужність шторму посилиться.

В той же час інші вчені прогнозують, що наступні сім днів будуть більше-менш стабільними.

А найбільш потужну магнітну бурю слід чекати 26 серпня.

Нагадаємо, що під час магнітних бур деякі можуть виявити у себе такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

нудота;

біль в серці;

слабкість та сонливість;

біль у спині та суглобах;

підвищений тиск;

загострення хронічних захворювань.

Небезпека магнітної бурі

Найбільшу небезпеку такі бурі становлять для астронавтів, які знаходяться поза захисним екраном земної атмосфери. У них є ризик зазнати високого рівня радіації, що збільшує ймовірність розвитку раку.

Крім того, існує чимало різних досліджень, що підтверджують вплив бур на самопочуття людини. Люди в дні магнітних бур значно частіше скаржаться на головний біль, різке погіршення самопочуття, проблеми з концентрацією, порушення сну.

Також підвищена сонячна активність впливає психологічний стан людини. Можлива надмірна агресія, загострення різноманітних розладів, у тому числі й тривожності. Ймовірні різкі емоційні перепади, дратівливість, загострення хронічних захворювань.

Вчені у всьому світі продовжують вивчати вплив спалахів на Сонці та магнітних бур на життєдіяльність людини.

Як захистити себе в небезпечні дні

здорово і повноцінно харчуйтесь, пийте достатньо води;

гуляйте на свіжому повітрі (але не під палючим сонцем);

не перевтомлюйтесь фізично та емоційно;

відмовтеся від алкоголю, паління, енергетиків;

обмежте вживання кави, міцного чаю;

важливі справи краще перенесіть на інші дні.

Нагадаємо, найпотужніші магнітні коливання липня становили 5 балів — пік прийшовся на 12 липня.

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