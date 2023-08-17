«Ощадбанк» та ще два банки приєдналися до програми «єВідновлення»: як скористатися послугою

В Україні, де запустили програму з отримання компенсацій за пошкоджені внаслідок війни оселі, отримати картку «єВідновлення» можна у банках, кількість яких нещодавно збільшилася з 9 до 12.



«Програма «єВідновлення» допомагає українцям відновлювати домівки, які постраждали від російської агресії. Тепер картку для виплат можна відкрити також в «Ощадбанку», «Банку Восток» та «Банку Кліринговий Дім», — повідомляють в «Дії».



Картку «єВідновлення» раніше можна було відкрити в таких установах, як «ПриватБанк», monobank, «ПУМБ», «А-Банк», Sense Bank, «Райффайзен Банк», izibank, sportbank та «Акордбанк».

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Відповідні картки можна відкрити до або просто під час заповнення заяви про отримання виплати у застосунку «Дія». Також їх можна відкрити онлайн чи офлайн у відділенні банку, а далі «Дія» підтягуватиме її автоматично — потрібно буде лише клікнути на відповідній позиції.



«Подайте заяву про виплату „єВідновлення“ за кілька кліків у „Дії“ і отримайте кошти від держави. Розраховуйтеся за послуги з ремонту та будівельні товари в магазинах-учасниках програми. Дивіться перелік у своєму регіоні за посиланням (https://erecovery.diia.gov.ua/participants.html)», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що вже більше 36 тисяч українців подали через «Дію» заяви щодо участі в програмі «єВідновлення», а більше семи тисяч заявників отримують кошти на загальну суму близько 580 млн гривень. За ці гроші можна купувати будматеріали, ремонтувати покрівлю, вікна, двері тощо.



Ще близько 1,5 тисячі заявко було подано щодо отримання сертифікатів для купівлі нового житла, осклькі старе відновленню не підлягає.

В Кабміні заявляли, що комісії, які обстежуватимуть зруйноване житло та призначатимуть відповідні компенсації, вже розпочали роботу з 15 серпня.



Варто зазначити, що подати заявку через «Дію» можуть українці, чиє житло є у Державному реєстрі речових прав на нерухомість. Особливо важливо про це знати тим, хто отримав право на володіння нерухомістю до 2013 року.

Фото з мережі

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