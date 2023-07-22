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Суспільство та люди

Отримати компенсацію за пошкоджене майно можна буде і після його ремонту: у програму «єВідновлення» внесли зміни

10:22 22 липня 2023
Ремонт житла

Люди, які вже зробили ремонти пошкодженого житла власним коштом, зможуть отримати компенсацію за його відновлення.

Як повідомив прем`єр-міністр України Денис Шмигаль, таке рішення ухвалили на засіданні уряду — внесені зміни до програми «єВідновлення».

«Ремонт і відбудова житла — один із центральних процесів відновлення. Дав завдання Мінінфраструктури й Мінцифри детально прокумунікувати, як саме виглядатиме механізм компенсації. Розраховуємо, що він буде готовий восени, і після цього почнуться відповідні виплати», — зазначив він.

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Нагадаємо, що для отримання компенсації потрібно повідомити про пошкодження нерухомості у «Дії», подати відповідну заяву на допомогу та відкрити спеціальну картку «єВідновлення».

Отримані у рамках програми гроші можна буде використати протягом року. Кошти виділятимуть лише у безготівковій формі, витратити їх на потреби, не пов`язані з відновленням нерухомості, а також зняти готівку зі спеціальної банківської картки не вийде.

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