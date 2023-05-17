Більшість українців не можуть подати заявку на компенсацію зруйнованого житла: у чому причина

Віднедавна в «Дії» запрацювала послуга «єВідновлення» — програма, яка дає можливість подати заяву та отримати кошти на ремонт пошкодженого війною житла. Втім, не всі громадяни можуть це зробити — застосунок не відображує їхнє житло.

Як пояснюють у Міністерстві відновлення, обов'язковою умовою для подання заяви на отримання допомоги в рамках програми «єВідновлення» є наявність запису про право власності в Державному реєстрі речових прав (ДРРП).



Проблема виявилася масовою — у 2/3 громадян, які подали інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, їхнє житло не зареєстроване в ДРРП.



Зареєструвати нерухомість можна двома способами: офлайн та онлайн.



Так, можна особисто звернутися до державного реєстратора при органі місцевого самоврядування у вашій громаді, який внесе дані в Реєстр, якщо вони не були внесені. За відсутності даних про нерухомість в реєстрі чи архівах направляється запит до БТІ для підтвердження права власності.



Перелік суб’єктів, які в умовах воєнного стану проводять державну реєстрацію, доступний за посиланням.



До реєстратора потрібно йти з готовим пакетом документів: паспорт, номер платника податків, правовстановлюючі документи щодо об’єкта нерухомого майна (свідоцтво про право власності, видане нотаріусом, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про придбання майна тощо) або їхні копії.



Якщо правовстановлюючі документи у вас у наявності частково, ви можете звернутися до нотаріуса або державного реєстратора для їхнього відновлення в повному обсязі. Для категорії громадян, які не мають жодних документів, право власності буде визначатися у судовому порядку.



Щодо онлайн-механізму, то подати заяву на державну реєстрацію прав на нерухоме майно, що виникло до 2013 року, також можна на порталі «Дія». Для цього на порталі треба обрати послугу «Державна реєстрація прав на нерухоме майно» та «Подати заяву».



Для цього потрібно:

заповнити онлайн-форму на отримання послуги,

завантажити необхідні документи у форматі PDF або JPEG, що містять відомості про зареєстровані речові права на об'єкт нерухомої власності до 1 січня 2013 року,

перевірити сформовану заяву та підписати її кваліфікованим електронним підписом.

Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина на порталі «Дія».



В міністерстві додали, що найближчим часом планується відкриття послуги внесення відомостей до Державного реєстру речових прав через «Дію» для мешканців Львівської, Одеської, Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської, Рівненської, Дніпропетровської, Київської, Харківської, Чернігівської областей та міста Луцьк.

Нагадаємо, що пріорітет у наданні компенсацій для відновлення житла надавитиметься, зокрема, учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам війни, членам сімей загиблих військових. Право подавати заявки для участі в програмі мають всі українці.

Кошти з картки «єВідновлення», яка відкривається в одному з банків-партнерів програми, не можна зняти готівкою чи перераховувати на інші рахунки. Їх можна використовувати лише на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми.

Ілюстративне фото зі сторінки очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

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