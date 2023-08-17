За даними британської розвідки, ватажок окупованої росією Ічкерії рамзан кадиров, який нещодавно загадково зник, намагається висвітлити роль своїх бойовиків в Україні, щоб довести свою лояльність президенту росії володимиру путіну. Про це йдеться у звіті про війну в Україні, представленому Міністерством оборони Великобританії.

Відомо, що кадиров нещодавно на платформі X, раніше відомій як Twitter, згадав чеченський батальйон в районі Оріхова в Запорізькій області, за який ведуться запеклі бої.

«Чеченські сили представляють відносно невелику, але помітну частину російських збройних сил в Україні, — йдеться в повідомленні британської розвідки. — кадиров, ймовірно, посилено рекламує роль своїх підрозділів частково тому, що він хоче підтвердити свою лояльність до путіна».

До цього в Інституту вивчення війни (ISW) йшлось про те, що підрозділи 7-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії беруть участь у боях під Роботиним, поблизу якого закріплюються українські сили. Сам кадиров потім заявив, що підрозділи батальйону «Восток Ахмат» теж там.

Раніше «ФАКТИ» писали, заступник командира чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва вважає, що поразка росії в Україні дозволить звільнити Чечню.

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