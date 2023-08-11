«Ваші поради дурнуваті»: мережу обурив Андре Тан

Відомий дизайнер Андре Тан, який нещодавно вразив зізнанням, звернувся до своїх шанувальників у соціальній мережі із порадами, як зробити своє життя щасливішим. Останнім часом Андре полюбляє дописи на теми психології та сприйняття дійсності.

«Секрет щастя простий: ніколи не припиняйте помічати ті прості повсякденні дива, з яких складається наше життя, — зауважив Андре. — Смачна їжа, хороші книги, сміх, музика, душевні розмови, природа, мистецтво. Шукайте їх кожен день, і навіть тоді, коли може здатися, що ваш світ тріскає по швах, завжди буде в руках голка з ниткою».

Свої поради Тан назвав «3 кроки, як розпочати жити на повну».

«Почніть помічати себе, свої емоції та дрібниці, з яких насправді і складається життя, і ви неодмінно помітити як станете щасливішими», — впевнений дизайнер.

Але не всім його шанувальникам сподобались поради Андре Тана. Були й ті, кого вони розлютили, бо, мовляв, зараз йде війна і не час до спокійного спостереження за життям. Також Тану нагадали, що він забувся про ще одну пораду — підтримку ЗСУ.

«І хочеться доповнити список ще однією порадою, яка дарує відчуття світлого, спокійного майбутнього — підтримка ЗСУ», — написали у коментарях.

«Зараз всі думки лише про одне — перемогу України! — впевнений дописувач. — А ваші поради дурнуваті і недоречні. Це все люди знають і без ваших порад, але жити так під час війни ні в кого не вийде».

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