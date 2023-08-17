Закопала труп біля будинку: 61-річна киянка наважилася на жорстоке вбивство через ревнощі (фото, відео)

У Києві сталося вбивство через ревонощі — жінка побила суперницю, задушила її шкіряним ремнем та закопала тіло.

Як повідомляють в поліції Києва, наразі зловмисниця знаходиться під вартою, за скоєння особливо тяжкого злочину їй загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Подія трапилась наприкінці липня поточного року. Тоді до Голосіївського управління поліції звернулась місцева мешканка, яка повідомила про зникнення знайомої — жінка тимчасов жила у киянки, але вже кілька днів не з’являлася та не виходила на зв’язок.

Фото поліції

Поліцейські з`ясували, що за кілька днів до зникнення жінка познайомилась з чоловіком та його дружиною. Вони разом розпивала спиртні напої на вулиці, після чого чоловік запросив нову знайому до оселі.

«На фоні ревнощів жінка накинулась на гостю, почала бити та душити її ременем. Аби приховати сліди злочину, зловмисниця помістила тіло потерпілої у велику господарську сумку та за допомоги свого чоловіка й ще однієї знайомої винесла на вулицю, де закопала за кілька метрів від будинку», — повідомляють в поліції.

Фото поліції

61-річну фігурантку поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події слідчі вилучили речові докази, що вказують на причетність затриманої до злочину, а тіло потерпілої направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Дії жінки слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Їй оголошено про підозру. Наразі вирішується питання щодо процесуального статусу у кримінальному провадженні чоловіка та знайомої затриманої.

Нагадаємо, що раніше в Києві затримали чоловіка, який через ревнощі три дні знущався над співмешканкою, використовуючи, зокрема, паяльник. Жінка з множинними травмами опинилася у лікарні.

Фото поліції Києва

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