Марина Боржемська вперше розповіла про нові стосунки

Відома фітнес-тренерка, колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова Марина Боржемська, яка ділиться корисними порадами здорового харчування, вперше розповіла про нові стосунки.

Жінка зізналася, що під час війни у неї трапилась романтична історія, ініціаторкою якою стала її донька Олівія.

«Познайомилися на вулиці. Олівія підбігла. В той час ми з нею гуляли і вона сказала :"Мам, давай телефон, ти підеш на каву і це не обговорюється». Вона це підштовхнула. Я не можу назвати це романом. Це була якийсь час гарна романтична історія. Але були певні ознаки, які були для мене не комфортні. Обмеження, або десь хтось переходить межу. Я до цього не готова. Я зчитую це дуже швидко. І я розумію, якщо людина зараз так поводиться, то надалі буде ще гірше", — розповіла Марина в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Боржемська зізнається, що їй непросто будувати стосунки, оскільки є досить сильною та цілеспрямованою жінку. Це часто відштовхує чоловіків.

«Є теж певна проблема. Як популярність, так і те, що коли дізнаються, чия ти була дружина у минулому житті. Чим ти займаєшся, твій сталевий характер, я не можу сказати, що я не ніжна у стосунках, але я дуже сильна. Вони відчувають, що я самостійна, впевнена. Чоловік це відчуває. Можливо, просто поки що мені не трапився той чоловік, який буде відчувати ту силу і впевненість в собі, що він зможе бути поруч із такою жінкою», — каже Марина.

Що ж до колишнього чоловіка, то обговорювати цю тему вона не захотіла. Вона лише натякнула, що спілкування Вячеслава з дітьми досить обмежене.

«Не хочу обговорювати тієї людини, якої нема, не буде і не було. Все. Дякую йому за чудових дітей», — лише сказала Боржемська.

Нагадаємо, Марина Боржемська та Вячеслав Узелков були разом 22 роки. У них двоє дітей — 14-річний син Роберт та 11-річна донька Олівія. Раніше Марина розповідала, що Вячеслав зателефонував лише кілька днів після початку війни.

Боржемська продовжує кар’єру фітнес-тренерки. Вона дає поради, як підтримувати спортивну форму.

Фото: instagram.com/uzelkova.marina

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