Нутелла зі слив: діти будуть просто в захваті

Сливи корисні для підтримки здоров'я серця, нормалізують роботу нервової системи. Крім того, вони корисні для тих, хто слідкує за вагою. Щоб насолоджуватися їх смаком цілий рік, пропонуємо зварити це варення з шоколадом, яке називають нутеллою, бо дуже схоже за смаком, ділиться кулінарка Світлана Штода. До речі, зі слив можна приготувати не тільки традиційні джеми та варення, а й ароматні пікантні соуси.

Інгредієнти: Сливи 2 кг

Цукор 500 г

Какао-порошок 100 г

Цукор ванільний за смаком

Шоколад 100 г

Приготування:

Добре помийте сливи та видаліть із них кісточки. Подрібніть до консистенції пюре за допомогою блендера або м'ясорубки. Готове пюре вилийте у глибоку каструлю, додайте цукор та добре перемішайте до однорідності. Поставте на повільний вогонь та варіть близько 40 хвилин.

Тоді вимкніть вогонь та додайте ванільний цукор, розламаний на шматочки шоколад та просіяний какао-порошок. Добре перемішайте масу віничком або лопаткою. Увімкніть плиту та доведіть суміш до кипіння. Гаряче шоколадне варення розлийте по стерилізованих банках та закрутіть.

Нагадаємо рецепт ароматного леквару зі слив.

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