Гордість закарпатської кухні: готуємо ароматний леквар зі слив

Леквар — це традиційне закарпатське варення, його варять у величезних казанах місткістю до 100 л 7 — 10 годин. Це варення без цукру, однак може зберігатися до 10 років! До речі, коли закарпатці хочуть сказати, що когось довго нема, то вживають вислів «упав у леквар». У домашніх умовах теж можна зварити леквар, правда, технологія трохи інша, — розповідає місцева кулінарка Вікторія Лешко.

Інгредієнти:

10 кг слив-угорок.

Приготування:

Сливи помити, вибрати кісточки, засипати в алюмінієву каструлю. На дно налити трошки води. Варити на дуже малому вогні 1 годину, постійно помішуючи, щоб не прилипло до дна. Зняти з вогню, накрити кришкою і залишити на 24 год.

Опісля далі варити, помішуючи, 1 год. Знову відставити на добу. Третій раз варити до загустіння, розкласти у стерильні банки, закрутити. Зберігати у холодному місці.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт приготування сливово-яблучного джема.

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