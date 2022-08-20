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Найкращий сливово-яблучним джем: приготуйте, аби потім не шкодувати

22:20 20 серпня 2022
сливово-яблучний джем

Такий джем виходить в міру солодким з приємною кислинкою. Кількість цукру можна додавати різну: від 200−300 г до 1 кг. Як повідомляє авторка каналу «На здоров'я», сливово-яблучний джем добре смакує просто з хлібом, печивом, можна додавати в тістечка, пироги, їсти з морозивом і млинцями. З моменту закипання його можна розливати по банках вже через 5 хвилин, щоб отримати більш густий джем, поваріть його довше.

Інгредієнти:

  • сливи 0,5 кг
  • яблука 0,5 кг
  • цукор 300 г -1 кг (врахуйте свої уподобання)
  • сік ½ лимона
  • вода 100−150 мл

Детальніше процес приготування джему можна переглянути за посиланням.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт варення з чорноплідної горобини та слив.

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