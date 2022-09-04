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Ароматний та пікантний соус зі слив: смакує з м’ясом, рибою, овочами, локшиною і просто з хлібом

20:22 4 вересня 2022
соус зі слив

Зі слив можна приготувати не тільки традиційні джеми та варення, а й ароматні пікантні соуси. Один з таких, за словами кулінарки Алли Малегус, подають як додаток до м'яса, птиці, риби, овочів, шашлику, яєчні, локшини, хліба. Таку незамінну заправку можна застосовувати до будь-якої страви, що навіть не зовсім вдалася. Адже, як звучить кулінарна приказка, «смак страви, що не вдалася, можна виправити, заправивши її хорошим соусом».

Інгредієнти:

  • 1 кг слив
  • 2−3 зубчики часнику (можна і цілу головку).
  • 1 столова ложка солі
  • 2 столові ложки цукру
  • 0,5 чайної ложки меленого коріандру
  • 0,5 чайної ложки суміші перців
  • 1 гвоздичка
  • 0,5 чайної ложки гіркого червоного перцю (можна замінити на 1 свіжий)
  • 1 чайна ложка червоної паприки
  • 1 столова ложка яблучного оцту

Приготування:

Сливки помити, витягти кісточку.

Сливи, часник — перемолоти на м'ясорубці. Потім суміш перетерти через сито. Перемістити в посуд, в якому будете варити. Проварити 15 хвилин. Додати всі інші складові. Все добре перемішати та проварити ще 15 хвилин. В кінці додати оцет.

Викласти у стерилізовані баночки та закрити кришками, укутати до вистигання.

Сливовий соус завдяки гострому перцю виходить пікантним, має кисло-солодкий смак і легкий фруктовий аромат.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як готувати знаменитий закарпатський леквар зі слив.

Читайте також: На відро слив потрібно 200 грамів соди: готуємо домашній чорнослив

Фото Алли Малегус

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