Ароматний та пікантний соус зі слив: смакує з м’ясом, рибою, овочами, локшиною і просто з хлібом
Зі слив можна приготувати не тільки традиційні джеми та варення, а й ароматні пікантні соуси. Один з таких, за словами кулінарки Алли Малегус, подають як додаток до м'яса, птиці, риби, овочів, шашлику, яєчні, локшини, хліба. Таку незамінну заправку можна застосовувати до будь-якої страви, що навіть не зовсім вдалася. Адже, як звучить кулінарна приказка, «смак страви, що не вдалася, можна виправити, заправивши її хорошим соусом».
Інгредієнти:
- 1 кг слив
- 2−3 зубчики часнику (можна і цілу головку).
- 1 столова ложка солі
- 2 столові ложки цукру
- 0,5 чайної ложки меленого коріандру
- 0,5 чайної ложки суміші перців
- 1 гвоздичка
- 0,5 чайної ложки гіркого червоного перцю (можна замінити на 1 свіжий)
- 1 чайна ложка червоної паприки
- 1 столова ложка яблучного оцту
Приготування:
Сливки помити, витягти кісточку.
Сливи, часник — перемолоти на м'ясорубці. Потім суміш перетерти через сито. Перемістити в посуд, в якому будете варити. Проварити 15 хвилин. Додати всі інші складові. Все добре перемішати та проварити ще 15 хвилин. В кінці додати оцет.
Викласти у стерилізовані баночки та закрити кришками, укутати до вистигання.
Сливовий соус завдяки гострому перцю виходить пікантним, має кисло-солодкий смак і легкий фруктовий аромат.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як готувати знаменитий закарпатський леквар зі слив.
Читайте також: На відро слив потрібно 200 грамів соди: готуємо домашній чорнослив
Фото Алли Малегус197
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram