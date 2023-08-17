Як отримати відстрочку від мобілізації через родичів з інвалідністю: адвокат дав поради

Отримати відстрочку від мобілізації сьогодні в рази складніше. Нещодавні зміни 11-го абзацу ст. 23-ї Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку» — кардинальні. Раніше якщо хтось із батьків мав першу чи другу групу інвалідності, то, незалежно від кількості синів і доньок, жоден із них не підпадав під мобілізацію. Відповідно до останньої редакції, фактично можуть мобілізувати всіх, пояснює адвокат Роман Сімутін, який раніше розповів, що потрібно робити з повісткою, яка «виписана на коліні».

«Поясню на прикладі, — говорить адвокат. — В когось із батьків є інвалідність, але інший з сім’ї — чоловік чи дружина — працездатні. Відповідно до Сімейного кодексу, один із подружжя повинен утримувати іншого. Тобто обов’язок утримувати покладається на іншого з подружжя, який працездатний, тому всі діти можуть бути мобілізовані. Навіть якщо батьки розлучені, не мобілізують лише одного із синів, а якщо є працездатна дочка, то сина мобілізують. Наприклад, ви — один в сім’ї, один із батьків має інвалідність, а другий працездатний, вони не пенсійного віку та розлучені. Юридично в одного з колишнього подружжя відсутній обов’язок утримувати іншого, але це не означає, що ви автоматично маєте відстрочку. Вам необхідно довести факт розлучення батьків та відсутність у вас братів та сестер. Якщо перший факт довести легко, надавши рішення суду про розлучення, то з другим потрібно потягатися. І для цього потрібно звернутися до РАЦСу та отримати довідку про склад сім’ї. Правда, послуга платна, потрібно принести купу документів та почекати декілька днів. Але в такий спосіб ви доведете факт, що саме у вас виникає обов’язок утримувати одного з батьків з інвалідністю».

Ще один приклад: один із батьків має інвалідність, другий працездатний, вони не пенсійного віку та розлучені. Але у вас є працездатна сестра, яка, наприклад, живе за кордоном або в іншому місті та виховує неповнолітніх дітей.

«Алгоритм дій майже аналогічний, тільки необхідно довести факт проживання сестри за кордоном, наприклад, довідкою з консульства чи посвідкою на проживання в іншій країні. Чому зосередив увагу на іншій країні? Бо відповідно до ЗУ „Про зайнятість населення“, працездатними є особи віком від 16 років, які проживають на території України. Тобто якщо сестра проживає за кордоном, то ви єдиний працездатний син і обов’язок утримання когось з батьків, які мають інвалідність, покладається на вас. Трошки складніше із сестрою, яка проживає в іншому місті, виховує неповнолітніх дітей і не має можливості утримувати когось зі своїх батьків з інвалідністю. Тут закон сліпий, а ТЦК не тільки сліпий, а й глухий. Фактично вам можуть відмовити у відстрочці, якщо ви не доведете, що сестра не має можливості утримувати батьків. Що раджу: якщо сестра, наприклад, у декретній відпустці або з догляду за дітьми, візьміть відповідні довідки, бо це підтверджує факт неможливості утримання батьків сестрою. Якщо чоловік сестри непрацездатний, наприклад інвалід, це також підтверджує факт неможливості утримання батьків сестрою».

За словами Сімутіна, кожен випадок потрібно розглядати окремо, універсального підходу немає. Тому варто підходити до процедури обізнаним і бути готовим відстоювати свою правоту навіть у суді.

Раніше адвокат Роман Сімутін розповідав, чи можна знімати працівників військкоматів під час вручення повістки.

87

Читайте нас у Facebook та Instagram