Ні в якому разі не підписуйте: що потрібно робити з повісткою, яка «виписана на коліні»

Після продовження Радою воєнного стану та загальної мобілізації почастішали випадки вручення повісток, які виписуються «на коліні», в присутності військовозобов'язаного.

Адвокат Роман Сімутін наголосив, що повістка є лише засобом оповіщення й вона не може бути оскаржена у будь-якому суді. Оскаржуються лише наслідки вручення повістки у вигляді прийнятого рішення, а саме постанови начальника ТЦК про порушення законодавства про мобілізацію ст. 210−1 КУпАП.

За словами адвоката, якщо зупинили на блокпосту, виписали повістку, людина її підписала й отримала, це означає, що вона погодилась з врученням повістки, не важливо, яким способом це відбулося.

Інша справа, якщо повістка виписується, вручається з порушенням законодавства з мобілізації й людина відмовляється її отримувати та обґрунтовано називає причини. Серед таких причин можуть бути: особисті дані отримані у шахрайський спосіб під час перевірки документів не уповноваженою особою, повістка старого зразка, відсутній номер розпорядження про виклик до ТЦК, дані заповнювалися «на коліні», повістка, заповнюється невідомою особою, а в ній стоїть підпис начальника ТЦК.

Вимоги щодо заповнення повісток можна знайти в постанові Кабміну № 1487 від 30.12.2022 року, де у додатку 11 розміщений зразок повістки з перерахованими даними.

Якщо повістку виписана чи вручена не належним чином, людина ніде не поставила підпис, не взяла повістку, весь процес її вручення зафільмований на відео, яке буде підтвердженням та доказом для подальших неправомірних дій начальника ТЦК у вигляді винесення постанови та штрафу.

Після відмови підписати, взяти повістку представник ТЦК складе акт про відмову від отримання повістки та запропонує підписати. Підписувати нічого не потрібно.

Як стверджує Сімютін, після складання акта із залученням свідків відмови, людину відпускають, а через місяць-два вона дізнається про винесену постанову, яку можна оскаржувати в суді.

«Ось саме ці наслідки (постанову) й повинні оскаржувати», — радить адвокат.

Постанова буде оскаржена, тому що:

- повістка виписувалася і вручалася не відповідно до постанови Кабміну, тобто у не передбачений законом спосіб,

- є доказ на підтвердження незаконності виписування повістки — записане відео,

- складання акта про відмову жодним законом чи постановою не передбачено.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, хто з українців до кінця літа має право на відстрочку від мобілізації.

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