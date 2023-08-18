Оголила плечі і розпустила волосся: з’явилося фото Кейт Міддлтон з таємної вечірки у ресторані

Після відвідин 41-річною принцесою Уельською рейв-фестивалю у Хоутоні її «нічні пригоди» не закінчились.

Згодом в той же вечір Кейт Мідллтон з друзями примітили у ресторані на території готелю Turntable & Napkin, пишуть британські ЗМІ.

Для нічної вечері Кейт вибрала невимушений образ total black: облягаючий топ із довгими рукавами та відкритими плечима вона доповнила брюками-скінні. Також багатодітна матуся одягла свої улюблені білі кросівки Veja Esplar із золотим оздобленням вартістю 150 доларів. З прикрас Уельська принцеса обрала тонкий золотий ланцюжок з кулоном і величезні золоті сережки-канделябри, які нагадують пару від Sezane, яку вона одягала на Royal Ascot у червні.

Крім того, дружина принца Вільяма зробила легкий вечірній макіяж і залишила волосся розпущеним. В руках Кейт тримала келих із коктейлем і жваво перемовлялася із двома чоловіками. Фото королівської особи зробив відвідувач ресторану та злив у Мережу.

«Один із хлопців сфотографував Кейт Міддлтон у Хоутоні», — лаконічно підписали кадр.

one of the boys snapped kate middleton @ houghton pic.twitter.com/JRQjNywXdf August 15, 2023

Журналісти відмічають, що заклад, який відвідала компанія принцеси Уельської, пропонує гостям вечерю із чотирьох страв за 60 фунтів стерлінгів. «Кейт була в піднесеному настрої, вона замовила гостру „маргариту“ і з'їла „аффогато“ — італійський десерт на основі кави», — цитують журналісти очевидця.

Вечірка розтяглася за північ. Супутники Міддлтон замовили 12-літрову пляшку рожевого вина AIX rosé у фірмовій пляшці «Бальтазар», яка у винному магазині коштує 500 фунтів. Після застілля принцеса та її супроводжуючі залишили персоналу ресторану чайові у розмірі 700 фунтів.

На «таємній вечірці» Кейт була без чоловіка Вільяма, який, як виявилося, відвідав нічний клуб у Лондоні в компанії старих друзів, а після цього разом з ними поїхав за місто на полювання.

Нагадаємо, що поки принц і принцеса Уельські відпочивали в Лондоні, їх родичі Гаррі і Меган неочікувано стали напрочуд популярними серед підлітків у мережі Тік-Ток.

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