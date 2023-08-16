Не принцеса, а «королева рейву»: Кейт Мідллтон відвідала вночі фестиваль разом з імовірною «коханкою» Вільяма

Схоже, Кейт Міддлтон набридло бути «зразковою дружиною», і вона вирішила хоч на деякий час змінити свій імідж.

Тим більше, що її благовірний це робить достатньо часто: лише в червні його помітили за пивом та танцями у лондонському нічному клубі Коко разом з старим другом Гаєм Пеллі.

Як би там не було, а минулими вихідними 41-річна принцеса вперше відвідала вночі музичний фестиваль, пишуть британські ЗМІ.

Вдень вона обідала зі своїми сусідами з Норфолка, маркізом і маркізою Холмондлі, Девідом і Роуз у їхньому будинку в Хоутон-холі.

Добрі сусідки

В той же день у маєтку Холмонді площею 1000 акрів проходив фестиваль цінителів музики у стилі рейв.

«Після вечері один із гостей запропонував Кетрін піти на фестиваль. Спочатку вона почала нервувати через таку ідею, але після довгих обговорень зі своєю службою безпеки вирішила сходити — звичайно, разом з охороною, а також з маркізою і її чоловіком. Принца Вільяма серед них не було», — розповів журналістам очевидець події.

Видання пояснює, що загадане дійство — єдиний у Великій Британії 24-годинний танцювальний фестиваль, в якому брали участь близько 12 тисяч рейверів. Хоча відомо, що Кейт Міддлтон раніше не відвідувала його, вона любить танцювати. Представник Кенсінгтонського палацу відмовився від коментарів, тому незрозуміло, чому Вільям не приєднався до своєї дружини. Можливо, він взяв участь у традиційному полюванні на тетерева, яке проводять у цю пору року.

Також видання зазначає, що інцидент привернув увагу преси тим, що відносинам між Роуз Хенберрі і принцом Вільямом почали приписувати «надмірну теплоту», коли побачили їх обох на вечірці в нічному клубі. Тим не менш, чутки не заважають Кейт Міддлтон дружити з сусідами і весело проводити час.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як принц Гаррі врятував старшого брата Вільяма в день його весілля.

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