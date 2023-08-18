36.71 / 37.47 40.17 / 41.07
Київ: +23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Ситуація складна: в Раді розповіли, коли можуть мобілізувати всіх чоловіків

11:03 18 серпня 2023
військові

В Україні вже п’ятсот сорок діб триває повномасштабна війна. Зараз проходить друга черга мобілізації, всі механізми якої відбуваються згідно із законодавством.

Влада поки що не планує вносити зміни до закону про мобілізацію. Але все залежить від того, як довго триватиме війна, заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Приміром, четверта черга передбачає, що на війну йдуть всі чоловіки без винятку.

«Четверта передбачає, що на війну йдуть всі чоловіки. Ми перебуваємо на другій черзі мобілізації. Але якщо країна буде в небезпеці і буде реальна загроза втратити державність, то підуть всі, як це було 24 лютого. Думаю, це обов'язок кожного чоловіка — захищати власну країну», — зазначив нардеп.

За його словами, сьогодні цей варіант не розглядається. В країні є ресурс стримувати росіян на сході та півдні.

Потреба призову всіх чоловіків залежить від того, як довго війна триватиме і скільки ресурсів буде задіяно рф.

Також парламентар додав, що влада робить кроки, щоб процес мобілізації працював згідно з правилами, а не корумпував військкомів.

Нагадаємо, народні депутати пропонують надати право комунальникам та власникам будинків вручати повістки військовозобов'язаним чоловікам.

926

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дантес

«Моя кохана»: колишній чоловік Дорофєєвої освідчився у почуттях

мавпа

Козорогам — приємні новини, Терезам — відмінні результати, Тельцям — романтичні побачення: гороскоп на день Мавпочки-Чомучки 18 серпня

Геннадій Герасимчук

З власної волі віддав державі скарб, якому понад 2 тисячі років: древні прикраси переселенець з Маріуполя знайшов на Тернопільщині

військові

Ситуація складна: в Раді розповіли, коли можуть мобілізувати всіх чоловіків

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту