Ситуація складна: в Раді розповіли, коли можуть мобілізувати всіх чоловіків

В Україні вже п’ятсот сорок діб триває повномасштабна війна. Зараз проходить друга черга мобілізації, всі механізми якої відбуваються згідно із законодавством.

Влада поки що не планує вносити зміни до закону про мобілізацію. Але все залежить від того, як довго триватиме війна, заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Приміром, четверта черга передбачає, що на війну йдуть всі чоловіки без винятку.

«Четверта передбачає, що на війну йдуть всі чоловіки. Ми перебуваємо на другій черзі мобілізації. Але якщо країна буде в небезпеці і буде реальна загроза втратити державність, то підуть всі, як це було 24 лютого. Думаю, це обов'язок кожного чоловіка — захищати власну країну», — зазначив нардеп.

За його словами, сьогодні цей варіант не розглядається. В країні є ресурс стримувати росіян на сході та півдні.

Потреба призову всіх чоловіків залежить від того, як довго війна триватиме і скільки ресурсів буде задіяно рф.

Також парламентар додав, що влада робить кроки, щоб процес мобілізації працював згідно з правилами, а не корумпував військкомів.

Нагадаємо, народні депутати пропонують надати право комунальникам та власникам будинків вручати повістки військовозобов'язаним чоловікам.

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