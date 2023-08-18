Розлучення неминуче? Меган Маркл з’явилася на публіці без знаменитої обручки

В Британії та США багато людей почали підозрювати, що у родині принца Гаррі та Меган Маркл не все гладко. А інсайдери своєю чергою вважають, що у шлюбі герцога та герцогині Сассекських давно почалися проблеми.

Однією з причин таких висновків стало те, що дружина молодшого сина британського монарха з'явилася на публіці без знаменитої обручки з трьома діамантами, пишуть ЗМІ.

В такому вигляді її, зокрема, помітили на паркінгу авто у Монтесіто.

Журналісти зазначають, що раніше Маркл ніколи не дозволяла собі показуватися на публіці без цієї прикраси.

Розкішне кільце принц Гаррі підніс нареченій на честь заручин. Він особисто брав участь у розробці дизайну прикраси. Для ювелірного виробу використовувався великий камінь, куплений у Ботсвані. З боків від головного алмазу розташувалися два менші. Саме там Гаррі та Меган зблизилися.

Сентиментальну цінність прикрасі надав той факт, що алмази було взято з особистої колекції принцеси Діани, мами принца Гаррі.

Тому навіть фанати Меган здивувалися тому, що дружина Гаррі надягла обручку, яка, за найскромнішими підрахунками, коштує 180 тисяч доларів.

Як відомо, герцог і герцогиня Сассекські склали королівські повноваження у 2020 році. Тоді вони втратили утримання за кошт британських платників податків і змушені заробляти самостійно.

Звісно, Гаррі і Меган зазнають величезні фінансові труднощі, щоб підтримувати розкішний каліфорнійський спосіб життя, включаючи особняк вартістю 14 мільйонів доларів та величезні витрати на охорону. Цей стрес у поєднанні з їхніми емоційними проблемами перетворив життя Меган і Гаррі на справжнє пекло, вважають ЗМІ.

Ситуацію погіршило те, що нещодавно король Чарльз III позбавив принца Гаррі титулу Його Королівська Високість. Тепер він просто герцог, і його надії на престол стають все більш примарними.

Втім, за даними закордонних ЗМІ, принца Гаррі та його дружину Меган Маркл в одній з соцмереж визнали найпопулярнішими представниками Британської королівської сім'ї.

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