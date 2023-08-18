Повістки на вулицях: військові запропонували свій шлях вирішення проблеми

Українське законодавство дозволяє вручати повістку військовозобов'язаним у будь-якому місті — на роботі, вдома, на вулиці, у ТЦК тощо.

Разом з тим, військові визнають, що це явище не можна назвати нормальним, адже «вручення повістки» може перетворитися на бійку або «перегони з переслідуванням».

Тому у Сухопутних військах пропонують поліпшити процедуру за допомогою введення кампанії оновлення даних у ТЦК та СП, повідомляє Military Media Center.



Так, начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач наголосив, що оновлення даних допоможе уникнути багатьох проблем.

«Якщо громадяни усвідомлять важливість оновлення військово-облікових даних у ТЦК та СП, то це значно спростить систему роботи», — підкреслив Горбач.

Також він додав, що завдяки цьому можна буде уникнути багатьох проблем, які, зокрема, зараз виникають під час вручення повісток на вулицях. Окрім того, оновлення даних у ТЦК надалі дасть змогу більш ефективно використовувати громадян, які перебувають на обліку, за їх правильними військово-обліковими спеціальностями.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час презентації кампанії «Оновлюй дані в ТЦК» закликала громадян прийти та оновити дані.

«Це геть не означає, що людина буде після цього мобілізована або її „візьмуть на олівець“, бо вона вже туди прийшла», — запевнила Маляр.

Також вона наголосила, що відповідно до законодавства, оновити дані повинен кожен громадянин, який стоїть на обліку. Це полегшить роботу ТЦК, а також знизить корупційні ризики.

Крім того, Маляр додала, що не всі мобілізовані виконують бойові задачі. Вони можуть працювати й в інших сферах. Наразі йдеться лише про оновлення даних.



Нагадаємо, зараз в Україні проходить друга хвиля мобілізації. В українського війська є ресурс стримувати росіян на сході та півдні країни. Але якщо країна буде в небезпеці і буде реальна загроза втратити державність, то на війну призвуть всіх чоловіків без винятку.

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