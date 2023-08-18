Процес бродіння збільшує життєздатність: як правильно збирати насіння томатів

В серпні, згідно з місячним календарем дачника, можна починати збирати насіння томатів на наступний рік. Але як правильно це зробити. Можна, звісно, видавити насіння на газету, розмазати і все, але це вплине на його якість, пояснює досвідчена городниця з Чернігівщини Надія Мольченко.

«Для насіння я відбираю якісні, спілі томати, — пояснює городниця. — Розкладаю на стіл, де вони ще відлежуються кілька днів. Великі томати розрізаю поперек, а сливки вздовж. Пальцем, мені так зручно, вибираю насіння в баночку, якщо соку в томатах мало, трохи додаю води. Лишаю для бродіння на 2−3 дні (не на сонці). Процес бродіння не тільки допомагає очистити насіння, але й збільшує його життєздатність. Потім промиваю під проточною водою в металевому ситечку, повертаю в баночку, заливаю водою, перемішую, чекаю».

Все, що буде плавати зверху, городниця зливає, якісне насіння залишається знизу. Потім ще раз все промивається і сушиться на папері або тканині. А потім насіння можна розкласти по пакетиках і підписати.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які овочі можна посадити на городі у серпні, щоб отримати до осінніх холодів врожай.

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