Місячний посівний календар дачника: яким роботам краще приділити увагу зараз

Для всіх садівників та городників серпень є найзайнятішим місяцем. Наприкінці літа дачники постійно збирають урожай і готують із овочів та фруктів консервацію. В останній літній місяць займаються сінокосом, обрізають кущі та дерева, які вже закінчили плодоношення. На городі садять озимі культури та продовжують сіяти овочі та зелень у теплицях.

При цьому свої роботи на присадибній ділянці, дачі чи на городі варто планувати з врахуванням місячного календаря, пише УНІАН.

Наприклад, сьогодні, 16 серпня з ранку був 30-й місячний день, який підходить для робіт на городі. Але, на жаль, цей місячний день закінчився о 12:39, і почався день молодика, в який краще утриматися від праці на дачі — вона в будь-якому випадку не принесе результату.

18−19 серпня — добре займатися прищіпуванням баклажанів, томатів та перців, збором врожаю для зберігання та консервування. Актуальна і підготовка грядок під посів озимих рослин. Можна пересаджувати квіти та обрізати чагарники, вирізати сухі та хворі гілки дерев. Не рекомендується боротися із бур'янами.

20−21 серпня — хороші дні для посадки розсади огірків та капусти у теплиці. Доречні збір насіння для посіву наступного року та врожаю овочів, фруктів, ягід, горіхів. Можна внести на ділянці фосфорні та калійні органічні добрива, але не рекомендується обробляти рослини отрутохімікатами.

22−24 серпня — посів капусти та огірків на розсаду для вирощування у теплиці. Гарний період для посіву та пересадки будь-яких квітів. Дозволені рясні поливи та підгодівлі. Вдало пройде боротьба з бур'янами. Дуже хороший день для збору ягід і фруктів та приготування консервації з них, але невдалий для викопування картоплі.

25−26 серпня — посів у теплиці огірків, зелені, цвітної капусти. Можна збирати овочі та ягоди для заморозки на зиму, обробляти ділянку від хвороб, шкідників та бур'янів, а також садити квіти у горщиках. Не рекомендується поливати та обрізати рослини.

27−29 серпня — можна сіяти будь-які рослини для вирощування в теплиці або на підвіконні, а також висаджувати та пересаджувати рослини у горщиках. Хороші дні для обрізання рослин, які вже закінчили плодоношення, та квітів, що відцвіли. Доречне збирання врожаю на зберігання та насіння для посадки наступного року, а також прищипування молодих дерев і чагарників. Не рекомендується травмовувати коріння рослин.

29−30 серпня — збір насіння та врожаю, заморожування плодів та приготування консервації, викопування картоплі. Порожні грядки можна удобрити та замульчувати на осінь. Хороші дні для боротьби зі шкідниками, хворобами, бур'янами. Також можна побілити дерева, обрізати сухі та хворі гілки, заготовити дрова. Не рекомендується поливати та прищипувати рослини.

31 серпня — повня. На ділянці краще нічого не робити. Проте день підходить для заготівлі консервації, висушування насіння і догляду за кімнатними квітами.

Нагадаємо, раніше городники поділилися секретами підживлення огірків молоком, яке дає неймовірний результат.

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