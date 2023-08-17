36.61 / 37.31 40.03 / 40.92
Київ: +23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Догляд за гарбузами у серпні: що важливо зробити городнику

12:43 17 серпня 2023
Гарбуз

Невдовзі городники почнуть збирати врожай гарбузів — про їхню зрілість можна дізнатися за низкою ознак.

Втім, у серпні ті, хто займається цією городиною, має що робити з гарбузами, пише канал «Моя дача. Сад і город».

Протягом останнього місяця літа досвідчені городники рекомендують:

  • Обмежити кількість плодів до 3−4 на кожній рослині, переконавшися, що вони добре розвинулися перед тим, як відщипнути надлишкові пагони.
  • Видалити велике листя, що затіняє плоди — це допоможе їм швидше дозрівати під сонцем.
  • Коли плоди вже сформовані, прищепнути усі пагони, залишивши 4−5 листочків після гарбуза, що вже зростає.
  • Після видалення листя обов'язково обробити інструмент дезінфікуючим засобом, а гарбузи — Фітоспорином-М, щоб зберегти рослини здоровими.

Читайте також: 5 страв з гарбуза, які прикрасять ваші будні: прості рецепти

Підживлювати у серпні гарбузи можна настоєм з кропиви та кульбаби: рослини дрібнять разом з корінням, заливають водою та настоюють 10−14 днів, після чого використовують літр добрива на відро води.

Раніше дієтологиня Світлана Фус розповідала, чим корисні страви з гарбуза.

Фото Pixabay

11

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Юрій Горбунов і Катерина Осадча

«Багато талановитих ведучих»: у мережі закликають замінити Юрія Горбунова

Ліза у віночку, березень 2023

З янголятка стала лялечкою: «перевтілення» молодшої доньки Пугачової приємно здивувало шанувальників

Танцюючий коник

Ракам — успіхи в бізнесі, Скорпіонам — службовий роман, Водоліям — цінні поради: гороскоп на день Коня-Танцюриста

Наталія Могилевська на зйомках кліпу

«Коханий, я чекаю на тебе»: Наталя Могилевська вразила зізнанням

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту