Догляд за гарбузами у серпні: що важливо зробити городнику

Невдовзі городники почнуть збирати врожай гарбузів — про їхню зрілість можна дізнатися за низкою ознак.

Втім, у серпні ті, хто займається цією городиною, має що робити з гарбузами, пише канал «Моя дача. Сад і город».

Протягом останнього місяця літа досвідчені городники рекомендують:

Обмежити кількість плодів до 3−4 на кожній рослині, переконавшися, що вони добре розвинулися перед тим, як відщипнути надлишкові пагони.

Видалити велике листя, що затіняє плоди — це допоможе їм швидше дозрівати під сонцем.

Коли плоди вже сформовані, прищепнути усі пагони, залишивши 4−5 листочків після гарбуза, що вже зростає.

Після видалення листя обов'язково обробити інструмент дезінфікуючим засобом, а гарбузи — Фітоспорином-М, щоб зберегти рослини здоровими.

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Підживлювати у серпні гарбузи можна настоєм з кропиви та кульбаби: рослини дрібнять разом з корінням, заливають водою та настоюють 10−14 днів, після чого використовують літр добрива на відро води.

Раніше дієтологиня Світлана Фус розповідала, чим корисні страви з гарбуза.

Фото Pixabay

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