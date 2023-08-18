Володимир Дантес довів матір до сліз своїми спогадами про дитинство в Криму

Володимир Дантес, який нещодавно публічно зізнався в коханні Даші Кацуріній, довів матір до сліз своїми спогадами про дитинство в Криму. Артист пригадав, як вони усі разом їздили на море, як батько вчив його пірнати та не боятися, як безтурботно та весело вони проводили час. Про це він розповів у новій пісні «Кити».

«Там я навчився плавати, стрибати у воду, робити кульбіти. Найщасливіші з моїх спогадів. Мого батька не стало дуже давно, коли мені було 22. Тому слова „в голові судома“ — якраз про нього, адже в тата неочікувано стався інсульт», — поділився Володимир.

Володимир каже, що ця пісня є дуже особистою, вона народилася спонтанно просто під час репетиції. А однією з перших слухачок стала мама артиста. Вона розплакалася, прослухавши трек.

«Разом з Ігорем Кириленком, саунд-продюсером, ми писали музику на його студії. Він просто почав награвати акорди старої пісні, яку я колись придбав, а я — наспівувати мелодію. Перекроївши її наново, в той же день я почав писати текст. Реально це мало такий вигляд, ніби моя підсвідомість просто видавала слова: я не знаю, чому і про що я пишу. І тільки коли Даша ввімкнула моїй мамі цей трек, мама заплакала, бо вона була першою, хто зрозумів, що таки видала моя підсвідомість», — поділився Дантес.

Нагадаємо, цього дня також Надя Дорофєєва видала спільний з Максом Барських кліп «Ритми».

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