«Не здивуюсь, якщо до кінця року путіна в росії не стане»: історик про майбутнє диктатора

У США почали активну закулісну роботу з повалення путіна, який прагне переговорів з Україною, щоб повторити сумнозвісний сценарій з мінськими домовленостями. Тож у найближчій історичній перспективі кремлівський диктатор втратить владу й навіть життя. Про це розповів у своєму YouTube російський історик та політичний оглядач Дмитро Чернишевський:

«Ще до недавнього часу Вашингтону були вигідні путін і його політика, яка послаблює росію. Але зараз диктатор сказився, він становить загрозу. Його доля вирішена. Після заколоту пригожина путіна вже не бояться, він ослаб всередині країни. путін тепер невдаха, це серйозний внутрішній фактор. Очільнику кремля пропонували досить вигідні умови примирення. Але той відмовився. Двічі він так вчинив. Тому у США вирішили, що у путіна просто «потік дах» й списали його.

Останні ініціативи їхні звучать до російської еліти: «Хлопці, робіть щось. Ми даємо вам можливість зістрибнути з корабля, що тоне». Еліту поставлять перед вибором — знести путіна, чи їх знесуть разом із режимом. У США хочуть зберегти путінський режим, але без нього самого. І тут вони з Китаєм порозумілись".

За словами історика, до кінця року путін має шанси втратити владу та життя. Ліквідація диктатора відкриє Україні шлях до миру та вигідна Вашингтону перед президентськими виборами.

«Не здивуюсь, якщо до кінця року путіна в росії не стане, — зазначає Дмитро Чернишевський. — Але після цього у країні все одно не все буде добре. Буде початок довгого шляху до світла в кінці тунелю. Будуть мирні перемовини з Україною, деокупація земель, які вони забрали».

Нагадаємо, низка аналітиків розглядає розпад рф як можливий наслідок катастрофічної війни, розв'язаної росіянами проти України.

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